【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

Wonderful Worksは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、監修中のフィギュアを展示している。

今回のブースでは、イラストレーター・ねこめたる氏のオリジナルイラストをフィギュア化した「Melterna Girl - メタ子」のデコマスを初公開。

さらにVTuberユニット「Weather Planet」の「天晴ひなた」と「雨海ルカ」のスケールフィギュア化が決定し、その原型が初公開されている。

【Melterna Girl - メタ子】【「Weather Planet」天晴ひなた】【「Weather Planet」雨海ルカ】【Wonderful Worksブース】

(C) ねこめたる

(C)2025 WeatherPlanet

