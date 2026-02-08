テレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」が８日に放送された。

フリーアナウンサーの徳光和夫、タレント・田中律子が日向坂４６・山下葉留花、藤嶌果歩をゲストに麻布十番、品川、大井町と人気スポットを巡った。

道中、山下はアイドルになる前の職業を回顧。

「私、元社会人だったんですよ。１８歳で高校卒業して、そのまま勤めて。水回りの製品を作っている工場なんですけど。梱包（こんぽう）とかを発注する係で。『段ボール何箱ください！』とか」と振り返った。

田中から「間違えたりとかしなかった？」と聞かれると、山下は「めっちゃ間違えました！めっちゃ間違えたので、私が退職させていただくときに（同僚たちは）『がんばってきてー！』みたいな。（転職の）背中を押されました！」と明るく話して笑わせた。

山下は、オーディション挑戦したきっかけについて「もう小さい頃からの憧れで。日向坂のオーディションって２０歳が上限なんですよ。これは最後の夢を叶える所だなと思って応募したら、合格をいただきまして」と述懐。

オーディションは５万人以上が参加した超大規模なものだったことが紹介されると、徳光は「その中から選ばれたんだ…」と感嘆していた。