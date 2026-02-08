猫モチーフのメニューが楽しめるレストランプラン5選！猫×いちごのアフタヌーンティーやパスタ、テイクアウトのクッキーなど
写真／THEFRENCHKITCHEN（フレンチキッチン）／グランドハイアット東京
2月22日（日）は“猫の日”。そこで今回は、見て食べて楽しめる、猫がモチーフのレストランプランをご紹介！ コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」の再現メニューが味わえるQ-pot CAFE. のいちごアフタヌーンティーや、グランド ハイアット 東京のストロベリー＆キャット アフタヌーンティー、古城の国のアリスのランチコースなど、猫の日のお出かけにいかが？ また、猫モチーフのクッキー缶や焼き菓子セットも。
◆Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
猫の日限定！コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」とのコラボアフタヌーンティー
日比谷シャンテに位置する「Q-pot CAFE.」では、2月22日（日）の猫の日にあわせて1日限定のイベントを開催。人気の猫コミック「深夜3時のくろねこ喫茶」とコラボしたアフタヌーンティーが提供される。
コミック第3話に登場するカスタードプリンや、第9話のキャラメルマキアートからインスパイアされたにくきゅうマカロン、第15話に登場するラムレーズン入りレアチーズケーキなど、作中に登場するメニューをイメージしたスイーツの数々がプレートを彩る。セイボリーには、第5話から着想したキャベツとサーモンのクロワッサンサンドも。
さらに今回のコラボプランのために描き下ろされた“くろ”の限定アクリルスタンドは持ち帰りOK。気になっていた方は、この機会をお見逃しなく。
DATA
住所／東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ3F
アクセス／東京メトロ日比谷線ほか「日比谷駅」A5出口より徒歩2分、JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線ほか「銀座駅」C1出口より徒歩5分
プラン／【深夜3時のくろねこ喫茶コラボ★いちごアフタヌーンティー】+ストロベリーティーラテ＋カフェフリー(2/22★お一人様貸切) 5,500円（税・サ込）
◆THE FRENCH KITCHEN（フレンチ キッチン） ／グランド ハイアット 東京
猫モチーフのスイーツにときめく、ストロベリー＆キャット アフタヌーンティー
舞台のようなオープンキッチンとキャットウォークが華やかな「フレンチキッチン」で楽しむアフタヌーンティープラン。スイーツには、猫の形を型取ったチョコレートやマカロン、ストロベリーショートケーキにストロベリークレームダンジュなど6種類をご用意。
DATA
住所／東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京2F
アクセス／東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口より徒歩3分
プラン／【ストロベリー＆キャット アフタヌーンティー】+カフェフリー 8,223円（税・サ込）
◆古城の国のアリス
チェシャ猫パスタやトランプケーキなど、遊び心いっぱいのランチコース
古城の国おすすめの、チェシャ猫に見立てたラグーパスタがセットになったランチコース。アリスの世界をイメージした本格フレンチイタリアンを堪能して。食後のデザートはアニバーサリー仕様のトランプショートケーキにアップグレード！
DATA
住所／東京都豊島区南池袋2-16-8 鈴和ビルB1F
アクセス／JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩5分
プラン／【ランチコース】チェシャ猫パスタやプチケーキアソートなど+乾杯スパークリング+カフェ+トランプショートケーキ 3,500円（税・サ込）
◆パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京 ／ウェスティンホテル東京
猫好きさんへの手土産・贈り物に。ホテルメイドのキャットアソートクッキー缶
素材と製法にこだわり尽くしたケーキや焼き菓子などのスイーツをテイクアウトできる「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」の「キャットアソートクッキー缶」は、ココナッツやキャラショコラ、黒ネコや白ネコなど全11種のクッキーをラインナップ。紅茶やコーヒーのお供としてゆったり楽しんで。自分へのご褒美や大切な人への手土産・贈り物におすすめ。
DATA
住所／東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1F
アクセス／JRほか「恵比寿駅」出口より徒歩10分
プラン／【テイクアウト】キャットアソートクッキー缶 4,800円（税・サ込）
◆まるずcake
猫や肉球の形がかわいい。無添加にこだわった身体に優しい焼き菓子セット
新御徒町駅より徒歩5分、稲荷町駅より徒歩6分の場所に位置する「まるずcake」からお手土産にもおすすめな焼き菓子セットが登場！ 見た目もキュートな猫クッキーをはじめ、ショコラや抹茶などの肉球マドレーヌを楽しめる。無添加にこだわった身体に優しいスイーツをぜひリザーブして。
DATA
住所／東京都台東区元浅草1丁目14-13
アクセス／都営地下鉄大江戸線ほか「新御徒町駅」A4出口より徒歩5分、東京メトロ銀座線「稲荷町駅」2番出口より徒歩6分、東京メトロ銀座線「田原町駅」1番出口より徒歩9分
プラン／【テイクアウト専用】ねこの焼き菓子8点セット 1,926円（税・サ込）
