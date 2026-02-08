この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない…バンドで食っていくための稼ぎ方7選。CDやライブ収入だけに頼らない「収益化」の秘訣とは

ロックバンド「QOOLAND」のギターボーカル・平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎」で「【実際にやってみた】バンドで食う7つの稼ぎ方、解説します」と題した動画を公開。CD販売やライブのギャラといった従来の収入源だけでなく、現代の音楽シーンで生き抜くための多様な収益化の方法を、自身の経験を交えて解説した。



平井氏は、バンドの収益化の方法としてまず「クローズドコミュニティ」の運営を挙げた。これはオンラインサロンやファンクラブ、noteのメンバーシップなどを指し、「クローズドの収益プラットフォームを持つ」ことで、ファンとの密な関係性を築きながら安定した収入を得る方法だと説明した。



次に、小規模でも開催可能な「スタジオライブ」を紹介。10～15人程度の集客でもソールドアウトさせることができ、バンドにとってはワンマンライブの実績になると指摘。ファンにとっても、普段は入れないリハーサルスタジオという「非日常な場所に行くことができる」特別な体験価値が生まれると語った。



また、平井氏自身がこれまでに合計で700万円近くの資金を調達したという「クラウドファンディング」も有効な手段だという。単に資金を集めるだけでなく、支援者への「リターン」を設計する過程で「いいリターンが売れるか売れないか」を考えることがビジネスセンスを磨くことにも繋がると述べた。



その他にも、自身の楽曲をYouTubeなどの動画コンテンツで使用してもらうことで使用料を得る「シンクライセンス」や、ライブ配信アプリ「SHOWROOM」で配信者をプロデュースする「オーガナイザー」になる方法、さらには自身の得意分野を活かして「起業」することも有力な選択肢だとし、「起業が1番おすすめ」と断言した。



平井氏は、これらの方法を実践する上で最も重要なのは「プライドも言い訳もいらない」という精神だと強調する。従来のバンド活動の枠に囚われず、自分を磨き、泥臭く行動することが収益化への道を開くと締めくくった。バンド活動の継続に悩む人にとって、新たな視点を与えてくれる内容となっているのではないだろうか。