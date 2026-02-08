この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯科医が解説！歯周ポケットは“中”を磨くな？歯肉を引き締めて改善するセルフケア術

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「自宅でできる歯周ポケットを自力改善する方法！」と題した動画を公開。多くの人が悩む歯周ポケットのセルフケアについて、その誤解と正しいアプローチを解説した。



動画で木村氏はまず、「歯周ポケットは歯磨きでは改善しません」と断言。その理由として、歯ブラシの毛先が届くのはポケットの深さ1～2ミリ程度であり、それより深い部分の汚れをセルフケアで取り除くことはほぼ不可能だと指摘した。



歯周病とは、歯と歯肉の境目に付着した汚れ（バイオフィルム）によって歯肉が炎症を起こす病気のこと。この炎症によって歯肉が腫れ、歯から剥がれることで歯周ポケットが形成されるという。健康な歯肉のポケットは2ミリ程度だが、4ミリ以上になると歯周病が進行しているサインだと氏は説明する。



では、どうすれば良いのか。木村氏が提唱するのは、歯科医院での専門的な治療と日々のセルフケアを組み合わせた「二人三脚」のアプローチだ。まず患者自身が行うべきは、ポケットの「中」を無理に磨こうとするのではなく、歯の表面や歯肉のキワを丁寧にブラッシングし、徹底的にプラーク（歯垢）を除去することだという。これにより歯肉の炎症が治まり、引き締まることで、結果的に歯周ポケットが浅くなっていくと解説した。



その上で、セルフケアだけでは除去できない歯石などを、定期的に歯科医院で取り除いてもらうことが重要だと語る。このサイクルを繰り返すことで、歯周病の進行を食い止め、健康な状態を維持できるという。動画の後半では、歯科衛生士が歯周ポケット専用の「ペリオブラシ」を使ったケアを実演。ただし、これはあくまで補助的なものであり、使い方を誤ると歯肉を傷つける恐れもあるため、基本は丁寧なブラッシングが最も重要だと強調した。



歯周ポケットのケアは、自己流で悪化させてしまう前に、まずは正しいブラッシングで歯肉の健康を取り戻すことが第一歩となる。その上で専門家の力を借りることが、根本的な改善への近道と言えるだろう。