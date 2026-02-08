今回は、女友達の夫と略奪婚後、地獄を見たエピソードを紹介します。

略奪セレブ婚のはずが…

「高校時代からの友達であるMが、金持ちの社長とセレブ婚しました。ただMは昔から何度も私の彼氏を略奪してきた、問題のある人なんです。Mがセレブ婚したことが気に入らず、Mの夫を略奪してやりました。

その後Mは離婚し、私はMの元夫と結婚しましたが、セレブ妻になれてうれしかったのは一瞬だけ。というのもMの元夫、つまり今の私の夫がネットで大炎上したんです。そのせいで夫の会社は経営危機に陥り、夫は社長を辞任するはめに。

さらに、ネットで大炎上したことで、私が不倫して略奪婚したことまでネットで広まり、母にそのことを知られ、縁を切られてしまいました。

また妊娠中でしたが、多大なストレスのせいか流産してしまいました。最悪なことが続き、まるで地獄のようです。『不倫なんかしなければ……』と心底思っています」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年3月）

▽ そもそも略奪婚した理由が、「女友達がセレブ婚したことが気に入らないから」というものなので、離婚するのも時間の問題かもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。