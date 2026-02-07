〈「世界中に子供が100人以上いる」ムキムキボディを何度も投稿、隠し子トラブルも…億万長者CEO（41）がSNSで突如告白した“奇妙な思惑”〉から続く

メッセージアプリ・テレグラムのCEOでロシア出身の大富豪、パヴェル・ドゥルフ(41)は、精子提供によって100人以上の子供を持っていることで知られている。2025年には自分の財産を子供たちに全て公平に配分すると明らかにし、注目を集めた。より多くの子供を持つことを望み、注目を集めた人物は、彼だけではなく……。

【画像】不当な不妊治療によって生まれた女性、ジャコバ・バラード。手には持っているのは医師・クラインの写真



写真はイメージ ©AFLO

SNS『テレグラム』のCEOであり、大富豪でもあるパヴェル・ドゥロフが「精子提供による子供が世界12カ国に100人以上いる」とポストしたのは、Netflixがドキュメンタリー・ミニシリーズ『1000人の子供を持つ男』（The Man with 1000 Kids）のストリーミングを開始した、1か月後のことだった。

『1000人の子供を持つ男』は、“シリアル精子ドナー”（精子の大量寄付者）としてオランダ国内と世界各国に精子を拡散し、生まれた子供の総数はおそらく1000人を超えるとされるオランダ人男性、ジョナサン・マイヤーを巡るドキュメンタリーだ。

物語はジョナサンの精子によって妊娠出産した3組のカップルと2人のシングル女性が、ジョナサンの精子拡散の実態を追求する過程を追う。

幼稚園の教諭であるニコレッタはジョナサンの精子提供を受けて女児を出産し、シングルマザーとして育てていたところ、同僚にもジョナサンの精子によって子を産んだ女性がいることを知る。ジョナサンは女性たちに「精子提供は5人まで行う」「あなたが3人目だ」などと語っており、女性たちは「国内のどこかに私の子供と半分血の繋がったきょうだいがいる」可能性は承知していた。ところが情報が集まるにつれ、当時のオランダの精子提供の上限である25人をはるかに超えた子供たちの存在が明らかになる。

「きょうだいと知らないまま結婚、出産したら」

母親たちは「将来この子たちがお互いにきょうだいと知らないまま結婚、出産したらどうしよう」と、近親相姦の可能性に戦慄した。彼女たちはネットワークを立ち上げ、事実を追跡し、さらなるDNA拡散を防ぐためにジョナサンを訴え、法規制を求めたのだった。

レズビアン・カップルであるナタリーとスザンヌは精子バンクを使わず、個人の精子ドナーをネットで探した。ナタリーは妊娠のためとはいえ男性との性行為は絶対的に拒んだが、自分の子の父親にふさわしい男性を選びたく、ドナーに顔写真を送るよう頼んだ。

ジョナサンから送られてきた写真には…

ジョナサンが送信した写真を見て、ナタリーは一気に舞い上がった。ジョナサンのゆるくカールした長いブロンドヘアに夢中になったのだ。白い歯が輝く、人懐っこい笑顔も魅力だった。

ジョナサンのブロンドに魅せられた女性は多かった。ジョナサンの無制限の精子拡散を許せないとして追跡し、法廷に持ち込んだ後であるにもかかわらず、カメラの前でジョナサンの髪について語る女性たちは誰もが微笑んでしまうのだ。

女性だけではなかった。ジョイスとジョンは異性婚カップルだが、ジョンが精子を作れず、ジョイスの妊娠には精子ドナーが必要だった。そのジョンも「私たちの子供には彼の髪を受け継いでもらいたい」と語っている。ジョンの髪は濃い茶色だがジョイスは金髪。ジョナサンの精子を使えば生まれてくる子供は間違いなくブロンドになるだろうと期待したのだ。

「子供の数が世界で3000人を超える」可能性も

ジョナサンはプライベートな精子提供と同時に、IVF（体外受精）クリニックへの提供も行っていた。法では提供は1クリニック限定と定められていたが、ジョナサンは11のクリニックへの寄付を長年にわたって続けていた。

ジョナサンの本業は、世界を駆け巡るYouTuberだ。ビットコイン投資、自然界でのライフスタイル、自身の人生哲学などをヨーロッパ各国、北米、エジプト、香港、オーストラリアなど様々な国から発信している。ジョナサンを追跡した女性たちは、ジョナサンが行く先々で精子提供を繰り返していたのではないかと推測している。

裁判ではジョナサンの精子によって生まれた子供の数は550〜600人程度と想定されたが、実際には1000人を超えるだろうとする意見がある。さらにジョナサンが寄付した精子が、「もしもすべて妊娠出産を導いていれば、ジョナサンの子供は世界中で3000人を超えるだろう」とする試算もある。

ちなみに、『1000人の子供を持つ男』には、「不妊治療詐欺」の撲滅を目指して活動するイヴ・ワイリーという女性が登場する。

イヴ自身、不妊治療詐欺によって生まれている。イヴの母親のケースはジョナサンのような精子の大量提供によるものではなく、不妊治療医が自らの精子を患者である女性に無断で注入して妊娠させる、言語道断かつ病的な手法によるものであった。

この、イヴと同様のケースを取り上げたドキュメンタリー『我々の父親』（Our Father）を、Netflixは『1000人〜』リリースの2年前、2022年に公開している。判明しているだけで少なくとも94人の子供を不当な精子注入で出産させた不妊治療医、ドナルド・クラインについてのドキュメンタリーだ。

『1000人〜』は精子提供を受けて子供を産んだ母親たちが“シリアル精子ドナー”を追い詰める物語だが、『我々の父親』は医師から母親への精子注入によって生まれた子供たちが、成人後に生物学上の父親である医師の所業を解き明かしていく。

患者に自身の精子を注入して…

米国インディアナ州で最も優れた不妊治療医と呼ばれたドナルド・クライン（1938年生まれ）は1974年から1987年にかけて、多くの患者に自身の精子を注入して妊娠させた。

当時は未婚の女性が不妊治療を行うことはなく、患者は既婚女性たちだった。夫が健康な精子を持つ場合は夫の、そうでない場合は医療インターンの精子を使うこととなっていた。しかしクラインは患者を診察室に待たせて別室で密かに射精し、その精子を患者に注入した。患者の妊娠率は高く、クラインは優れた不妊治療医師として名声を得、地域社会や所属する教会においても大立者となった。

そうして生まれた子供たちの一人、ジャコバ・バラードは10歳の時に自分は精子提供によって生まれたのだと知る。そのジャコバが大人になった後に、「23andMe」「Ancestry」といった家庭用のDNAテスト診断キットが販売され、ブームとなった。唾液サンプルを送ると、例えば「あなたのDNAはアイルランド系70％、スコットランド系20％、ドイツ系10％」などといった解析結果とともに、すでに診断を行っている人の中から自分と同じDNAを持つ人のリストも送られてくる。

ジャコバは遺伝子診断により、自分には半分血の繋がったきょうだいが7人もいることを知った。不可解に思ったジャコバは7人に連絡を取り、かつリサーチを行い、自分たちはクラインの精子によって生まれたのだと知る。やがて、この件を地元メディアが大々的に取り上げた。その間にも23andMeを通してジャコバを含む8人と遺伝子を共有する人が次々と浮上し、きょうだいの数はどんどんと増えた。

罰する法律がなく、わずか500ドルの罰金のみ

2016年、ジャコバはクラインに対して訴訟を起こすが、クラインの行いを罰する法律がなかったことから、クラインはわずか500ドルの罰金を科せられたのみだった。

クラインは診療室に聖書からの言葉を額に入れて飾っていた。

〈「私はあなたを母の胎内に造る前から あなたを知っていた（エレミア書1:5）」〉

（つづく）

