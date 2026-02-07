ツーハッチのバレンタイン特集♡自分を愛でるご褒美ランジェリー

バレンタインは誰かのためだけでなく、自分自身を大切にする日に。tu-hacci（ツーハッチ）から解禁されたValentine collectionは、「自分へのバレンタインギフト」をテーマに、気分や理想のムードに寄り添うランジェリーを提案します。公式Instagramで実施されたアンケート結果をもとに、Cute・Elegant・Sexyの3タイプを厳選。心ときめく一着が、特別な日をより自分らしく彩ってくれそうです♡

Cute派に贈るLovely Lingerie

Cuteを選んだ方におすすめなのが『ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ』。芍薬をモチーフにした華やかなレースとゴールドのフロントホックが、大人の可愛らしさを引き立てます。

カラーはワイン、ショコラブラウンを展開。フロントホックタイプでは珍しいアンダー調節機能を備え、フィット感と美しいシルエットを両立。

価格は4,380円（税込）～、サイズはB70～H80です。

年に一度の祭典♡「ツーハッチの日SALE」で人気アイテム大集合

Elegant派に寄り添うSweet Lingerie

上品なムードを求める方には、2型のランジェリーがラインナップ。

ノンワイヤーで軽やかな着用感の『《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ』は、価格4,880円（税込）～、サイズA70～F75。

脇高設計で美しいラインを叶える『《BraJelly》ピオニーレースアップブラ＆ショーツ』は、価格4,380円（税込）～、サイズA70～G85です。

リボンやレースアップのディテールが、楽さと華やかさを両立します。

Sexy派を満たす特別な一着

大胆な魅力を楽しみたい方には『《Adu》カップ付きフロントリボンベビードール&ショーツ』がおすすめ。

シアー素材とチュールフリルが肌を美しく演出し、バックスタイルにはハート型カットアウトとクロッチオープン仕様を採用。価格は9,980円（税込）、サイズはA70～G85対応です。

【同梱専用】tu-hacciオリジナルラッピングキット



価格：300円（税込）

自分らしいバレンタインを纏って♡

tu-hacciのValentine collectionは、ムードや気分に合わせて「なりたい自分」を選べる特別なランジェリーが揃います。

さらに【同梱専用】tu-hacciオリジナルラッピングキットは、ピローケースとショッパーの2タイプ・2サイズ展開で、価格300円（税込）。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったり。バレンタインを、自分を愛でる時間にしてみてはいかがでしょうか♪