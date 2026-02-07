¡Ö¿õ¼´¡×½ñÉ¾¡¡¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¡ÖÏ¢·ë¡×¤·¤¿ÆüÆÈ°Ë
¡¡¿õ¼´¡£¤Ê¤ó¤È½Å¤¤¶Á¤¤À¤í¤¦¡£ËÜÍè¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆüÆÈ°Ë»°¹ñÆ±ÌÁ¤Î¿õ¼´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¤½£¤Î¿Í¤Ó¤È¤â¡Ö¥¢¥¯¥·¥¹¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Î¥Ò¥È¥é¡¼¤ä¥à¥½¥ê¡¼¥Ë¤Î°Ì´¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤Ï¤º¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Ê¤¯ÆüÆÈ°Ë¤Ï»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎó¶¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸å¿Ð¡Ê¤³¤¦¤¸¤ó¡Ë¤òÇÒ¤¹¤ë¸åÈ¯¹ñ¤À¤¬¡¢¶áÂå²½¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤ë¼«¿®¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¡¢ÂçÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤Ø¤ÎÂÐ¹³¿´¤â¶¯¸Ç¡£¸ß¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¤¢¤¦Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥í¡¼¥Þ¿õ¼´¤Î¸¦µæ¤Ë¸²Ãø¤ÊÀ¾ÍÎÃæ¿´¼çµÁ¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¸ì»ËÎÁ¤â¾ÄÎÄ¤·¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥í¡¼¥Þ¡¦Åìµþ¿õ¼´¤ò¶ÑÅù¤Ë°·¤¦¤Î¤À¡£¾òÌó¤ä¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤Î¸øÊ¸½ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¸Í÷²ñ¡¦Î¹¹Ô¡¦Æüµ¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»ËÎÁ¤â¸¡¾Ú¤·¡¢¿õ¼´¤ò¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤Î²óÏ©¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ËÜ½ñ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¼çÄ¥¤Ï4ÅÀ¡£¡ÆüÆÈ°Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢´Ñ»¡¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢»É·ã¤·¤¢¤Ã¤ÆµÞ¿Ê²½¡£¢¹ñÆâ¤ÎÀ¯¼£¤äÊ¸²½¤Ëº¬º¹¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¤ÏËÄÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ò³ÎÎ©¡££1932Ç¯¤ÎËþ½§¹ñ·ú¹ñ¤ä33Ç¯¤Î¹ñºÝÏ¢ÌÁÃ¦Âà¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¹ÔÆ°¥â¥Ç¥ë¤ÏÆÈ°Ë¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¡¢ÆÈ¤ÎÏ¢ÌÁÃ¦Âà¤ä°Ë¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¿¯¹¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎÅÚ³ÈÄ¥¤òÈ¼¤¦¡ÖÄë¹ñÅªÏ¢·ë¡×¤ò½õÄ¹¤·¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¿õ¼´¤Ë¤è¤ëÅì·Ð70ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Ê¬³ä¤Ï¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÌ´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»×ÁÛ¡¦¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þ¡¢¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüÆÈ°Ë¿õ¼´¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÍø³²¤ÈÌî¿´¤ò»É·ã¤·¸ÝÉñ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ò¹ñºÝÅª¤ËÏ¢·ë¤µ¤»¤¿ÁõÃÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²óÁÛ¡¦Æüµ¤Î¸¡¾Ú¤ä¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ÎÄêµÁ¤ËÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¤Ê¤ªËÜ½ñ¤Î°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£¸½ºß¤ÏÀï´Ö´ü¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ½ñ¤ÎÉÁ¤¯¡ÖÁê¸ß¤Ë»É·ã¤·¤¢¤¦²á·ã²½¡×¤ÏÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£ºòº£¤ÎÆü°Ë¼óÇ¾¤ÎÀÜ¶á¤¬¿õ¼´¤ÎºÆÍè¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
Daniel Hedinger¡¡ÆÈ¥é¥¤¥×¥Á¥ÒÂç¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆ°ÂÖ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæ°÷¡£Åì¥¢¥¸¥¢¤È²¤½£¤Î¶á¸½Âå»Ë¤òÉý¹¤¯¸¦µæ¡£