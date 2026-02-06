グラビアアイドルの都丸紗也華さん（29）が、週刊SPA!発の写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.28」（扶桑社）に登場。「美バスト揺れる熱烈スパイク」と題して、成熟ボディを見せつけました。



【写真】色っぽい…都丸紗也華さんのバックショット

妹・都丸亜華梨さんと共演した写真集『とまるtoとまる』を発売したばかりの都丸さんは裏表紙も務めており、今作ではビーチバレーに挑戦する姿を披露。赤いビキニ姿でアタックを決めるカットでは、躍動感あふれるポージングと健康的な魅力が際立ち、圧倒的な美顔と美ボディが印象的です。身体についた砂を洗い流すシーンや、爽やかなランジェリー姿でのカットも収録しています。



週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズは本作で第28弾。今回も6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。白濱美兎さん、沢美沙樹さん、高崎かなみさん、麻倉瑞季さん、岡本彩夏さんといった現在のグラビアシーンを象徴する顔ぶれが集結しています。



【都丸紗也華さんプロフィール】

とまるさやか 1996年9月26日生まれ 群馬県出身。T157B88W58H84。2014年にグラビアデビュー。特技はピアノ、チャームポイントはFカップのバスト。2024年、デビュー10周年を迎え、それを記念した4 th写真集『10。』（光文社）が発売中。特技はピアノ。最新情報は公式X（@tmr_syk_） 公式インスタグラム（@tmrsyk）



（撮影／Takeo Dec. ヘアメイク／澤田果歩（GiGGLE）スタイリング／毛塚由恵）