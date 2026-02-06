WBCÂæÏÑÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼30¿Í¤òÈ¯É½¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯²ÃÆþ¤Î½ù¼ãô¦¤é¤¬Áª½Ð¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë3·î¤Ë³«¤«¤ì¤ëÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡ÊWBC¡Ë¤Î³Æ¹ñ¤Î½Ð¾ìÁ´Áª¼ê¤¬6Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¹ñºÝ·Ð¸³ËÉÙ¤Ê´é¿¨¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤àº¸ÏÓ¡¦ÎÓù¨û¦¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¤Î½ù¼ãô¦¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ÅÎÓâÏßì¤é¤¬Áª½Ð¡£Åê¼ê16¿ÍÃæ¡¢³¤³°ÁÈ¤¬9¿Í¤òÀê¤á¤¿¡£
Ìî¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÄ¥°éÀ®¡¢À¾Éð¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÎÓ°Â²Ä¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ÇÂæÏÑ½éÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÄ·æ·û¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¼éÈ÷ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÄÄÚï°Ò¤¬¼´¡£Êá¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¶¯ÂÇ¤Î¥®¥ê¥®¥é¥¦¡¦¥³¥ó¥¯¥¢¥ó¤¬¤ª¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
´ÆÆÄ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Á¾¹ë¶ð¤¬Ì³¤á¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥×¡¼¥ëC¤ËÆþ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ä¥Á¥§¥³¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£
ÂæÏÑÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦Åê¼ê¡áÎÓ³®°Ò¡ÊÌ£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ë¡¢½ù¼ãô¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¸ÅÎÓâÏßì¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÎÓ»íæÆ¡ÊÂæ¹Ý¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ë¡¢Ä¥Ôõ¡ÊÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¸µÀ¾Éð¡Ë¡¢ÄÄ´§±§¡Ê³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡¦¸µ¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢Ä¥½Ô瑋¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢ÎÓ°Ý²¸¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼2A¡Ë¡¢ÄÄÇðÝÚ¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»±²¼3A¡Ë¡¢ÎÓù¨û¦¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¡Ë¡¢Å¢¹À¶Ñ¡ÊÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë¡¢ÁñÄÄÃçÚÄ¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼2A¡Ë¡¢¸ÕÃÒ°Ù¡ÊÅý°ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡Ë¡¢Á¾½Ô³Ù¡ÊÉÙË®¡Ë¡¢º»»ÒÕâ¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼A+¡Ë¡¢Â¹°×âý¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë
¢¦Êá¼ê¡á¥®¥ê¥®¥é¥¦¡¦¥³¥ó¥¯¥¢¥ó¡ÊÌ£Á´¡Ë¡¢ÎÓ²ÈÀµ¡ÊFA¡¢¸µÊÆ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ë¡¢¾Õ¾¯¹¨¡ÊÌ£Á´¡Ë
¢¦ÆâÌî¼ê¡áÅ¢½¡Å¯¡Ê½êÂ°Ì¤Äê¡¢¸µÊÆ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä»±²¼¡Ë¡¢ÎÓ»Ò°Î¡Ê³ÚÅ·¥â¡Ë¡¢Ä¥°éÀ®¡ÊÉÙË®¡Ë¡¢¥¸¥ç¥Ê¥½¥ó¡¦¥í¥ó¥°¡Ê¥«¥Ö¥¹»±²¼¡Ë¡¢¸âÇ°Äí¡ÊÂæ¹Ý¡¦¸µÀ¾Éð¡Ë¡¢Íû灝±§¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»±²¼¡Ë¡¢¹¾º¥±§¡ÊÃæ¿®¡Ë
¢¦³°Ìî¼ê¡á¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º»±²¼¡Ë¡¢ÄÄ·æ·û¡ÊÅý°ì¡Ë¡¢ÎÓ°Â²Ä¡ÊÀ¾Éð¡Ë¡¢ÄÄÚï°Ò¡Ê³ÚÅ·¥â¡Ë
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
