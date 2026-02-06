¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¡×¤¹¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤Ï¡©Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾É¾õ¤Î¿Ê¤ßÊý¤â²òÀâ¡ª
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï·ìÅüÃÍ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤ÈÂ¤Î·ì´É¤ä¿À·Ð¤Ë¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂ¤Î´¶³Ð¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´¶À÷¤ä²õáÔ¡Ê¤¨¤½¡Ë¤òµ¯¤³¤¹¤ÈÀÚÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ëÂ¤ÎÀÚÃÇ¤Ï½Å¤¤¹çÊ»¾É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ï¡¢¤Ê¤¼Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î³ä¹ç¤ä·Ð²á¡¢¤½¤·¤ÆÁá´üÈ¯¸«¤äÆü¾ï¤Î¥±¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÉ¤°ÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ µ¬³¨¡Ê°å»Õ¡Ë
°°Àî°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢»¥ËÚ°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¡¢»ÔÎ©¼¼ÍöÁí¹çÉÂ±¡¡¢»ÔÎ©¶üÏ©Áí¹çÉÂ±¡¡¢»ÔÎ©°²ÊÌÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£2007Ç¯»¥ËÚ°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£¸½ºß¤Ï»¥ËÚÀ¾±ß»³ÉÂ±¡¿À·ÐÆâ²ÊÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¶ÐÌ³¡£2023Ç¯Medica½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¡Ö¤Í¤³¤í¤ó¤ÇÆÉ¤á¤ëÊâ¹Ô¾ã³²¡×¤ò¾å°´¡£2024Ç¯4·î¤«¤é¡¢FM¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥É¥¯¥¿ー°ËÆ£¤Î·ò¹¯É´ºÌ¡×¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿You tubeÈÖÁÈ¤Ç¤âÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¤ä°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¤Ï¿À·ÐÆâ²Ê¡ÊÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡Ë¡¢Ï·Ç¯Æâ²Ê¡¢ÈéÉæ²Ê¡¢°ìÈÌÆâ²Ê¡£°å³ØÇî»Î¡£ÆüËÜ¿À·Ð³Ø²ñÇ§ÄêÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÇ§ÄêÆâ²Ê°å¡¦Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÏ·Ç¯°å³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¦É¾µÄ°÷¡¢¹ñºÝÆ¬ÄË³Ø²ñ(Headache master)¡¢A·¿¥Ü¥Ä¥ê¥Ì¥¹ÆÇÁÇÀ½ºÞ¥æー¥¶¡¢ËÌ³¤Æ»ÆñÉÂ»ØÄê°å¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¼ÔÊ¡»ãË¡»ØÄê°å¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³¤È³ä¹ç
¤Ê¤¼ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¤½¤Î¤â¤Î¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÂ¤Î¿À·Ð¤ä·ì´É¤¬¾ã³²¤µ¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê½ý¤«¤é²õáÔ¡Ê¤¨¤½¡Ë¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿À·Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤ÈÄË¤ß¤äÇ®¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¿¥³¤ä·¤¤º¤ì¡¢¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ëö¾¿Æ°Ì®¼À´µ¤Ê¤É¤Î·ìÎ®¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È¡¢½ý¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢½ý¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¯´¶À÷¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´¶³Ð¤¬Æß¤¤¡¢·ì¤¬Î®¤ì¤Ë¤¯¤¤¡¢´¶À÷¤Ë¼å¤¤¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÀè¤ÎÁÈ¿¥¤¬Éå¤ë²õáÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤Î°ìÉô¤ä²¼»è¤òÀÚÃÇ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØÅüÇ¢ÉÂÀÂÉÂÊÑ¡Ú¾É¾õ¤È¿ÇÃÇ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡Û¡Ù¡ÊÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉðÂ¢¾®¿ùÉÂ±¡¡Ë
¼£ÎÅ¤ÇÂ¤ò²¹Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤â¡¢Áá´ü¤Ë¸«¤Ä¤«¤ì¤ÐÂ¤ò²¹Â¸¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â·ìÅü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½ý¤ÎÀö¾ô¤äÆð¹Ñ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¬ー¥¼¡¦ÁÏ½ýÈïÊ¤ºà¤Ç½ý¤òÊÝ¸î¤·¡¢¹³¶ÝÌô¤Ê¤É¤Ç´¶À÷¤òÍÞ¤¨¤ë¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤Î·¤¤ä¥¤¥ó¥½ー¥ë¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ´µÉô¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÌÈ²Ù¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÙáç¤¬¼£¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÀÚÃÇ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢|ÅüÇ¢ÉÂ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡Ù¡Ê¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡Ë
Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤Â¤ÎÀÚÃÇ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÂ¤ò»Ä¤¹Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È½ÃÇ¤ÎÂç¤¤Ê´ð½à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
²õáÔ¤ä´¶À÷¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
·ìÎ®¡Ê·ì´É¤ÎµÍ¤Þ¤ê¡Ë¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ°¤¤¤«
¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤âÀ¸Ì¿¤äÁ´¿È¾õÂÖ¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤«
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¼ó¤è¤ê¾å¤Þ¤Ç²õáÔ¤ä¹ü¿ñ±ê¡¦½Å¾É´¶À÷¤¬¤ª¤è¤Ó¡¢·ì¹ÔºÆ·ú¤ä¶É½ê¤ÎÀÚ½ü¤Ç¤Ï´¶À÷¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¨²¼¤äÉ¨¾å¤Ç¤ÎÀÚÃÇ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¹â¤µ¤ÇÀÚÃÇ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢»Ä¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î·ìÎ®¤È¡¢¾ÍèµÁÂ¤ÇÊâ¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¿¦¼ï¥Áー¥à¤ÈËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØÅüÇ¢ÉÂÂÉÂÊÑ¤ÎÀÚÃÇ½Ñ¡Ù¡ÊÁ´¿È¼À´µ¤ËÈ¼¤¦ÂÉô¾ã³²¡Ë
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤ÎÀÚÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤ëÊý¤Î¿Í¿ô¤ä³ä¹ç¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÅüÇ¢ÉÂ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÄê¤Î³ä¹ç¤ÇÀÚÃÇ¤Ë»ê¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢2007Ç¯ÅÙ¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î0.7%¤¬ÂÄÙáç¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÄÙáç¤ÏºÆÈ¯¤¬Â¿¤¯¡¢Æñ¼£À¤Ç7～20%¤¬²¼»èÀÚÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÀÚÃÇ¤Î80～85%¤ÏÂÄÙáç¤¬Àè¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²¼»èÀÚÃÇÉÑÅÙ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤Ë78～704¿Í¡¿10Ëü¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢ÈóÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î7.4¤«¤é41.3ÇÜ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø11¾ÏÅüÇ¢ÉÂÀÂÉÂÊÑ¡Ù¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó2024¡Ë
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤ÎÀÚÃÇ¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð²á¤ÈÀÚÃÇ¸å¤ÎÀ¸³è
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÏÂ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ä¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¤«¡©ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤Ï¡¢¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÂ¤Î¿À·Ð¤È·ì´É¤¬½ý¤Ä¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤ä¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Ë¤ÏÂÀè¤Î¤·¤Ó¤ì¤ä¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿ÄË¤ß¡¢Îä¤¿¤µ¡¦Ç®¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¤Î¿À·Ð¾ã³²¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È´¶³Ð¤¬Æß¤¯¤Ê¤ê¡¢·¤¤º¤ì¤ä¤ä¤±¤É¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂ¤¬Îä¤¿¤¤¡¢Êâ¤¯¤È¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬ÄË¤à¡¢ÄÞ¤äÈéÉæ¤Î¿§¤¬»ç～¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡¢ÈéÉæ¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ë¡¢¥¿¥³¤ä¤Þ¤á¡¦ÄÞ¤ÎÊÑ·Á¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½ý¤¬ÄÙáç¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶À÷¤ä²õáÔ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØÅüÇ¢ÉÂÀÂÉÂÊÑ¡Ú¾É¾õ¤È¿ÇÃÇ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡Û¡Ù¡ÊÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉðÂ¢¾®¿ùÉÂ±¡¡Ë
Â¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾É¾õ¤Î¿Ê¤ßÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂ¤Î¤·¤Ó¤ì¤ä¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿ÄË¤ß¡¢Îä¤¨¤Ê¤É¤Î¿À·Ð¾ã³²¡¦·ìÎ®¾ã³²¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ß¡¢´¶³Ð¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¾®¤µ¤Ê½ý¤ä·¤¤º¤ì¡¢¤ä¤±¤É¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤«¤«¤È¤äÂÎ¢¤Î¥¿¥³¡¦¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢ÄÞ¤ÎÊÑ·Á¡¢¿åÃî¤Ê¤É¤«¤éÈéÉæ¤¬½ý¤Ä¤¡¢¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤Àõ¤¤½ý¡Ê¤Ó¤é¤ó¡¦¾®ÄÙáç¡Ë¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ä¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢½ý¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÄÙáç¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¿¤¬½Ð¤¿¤ê°½¤òÈ¼¤¦´¶À÷¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È»ØÀè¤äÂÀè¤¬¹õ¤¯ÊÑ¿§¤¹¤ë²õáÔ¤Î¾õÂÖ¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£²õáÔ¤ä½Å¾É´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤¿¤á¡¢Â¤Î°ìÉô¤ä²¼»è¤ÎÀÚÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¬Êâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÚÃÇ¤¹¤ëÉô°Ì¡ÊÂÀè¤À¤±¤«¡¢É¨¤è¤ê²¼¤«¡¢É¨¤è¤ê¾å¤«¡Ë¤ä¡¢¿´Â¡¡¦ÇÙ¡¦¿ÕÂ¡¤Î¾õÂÖ¡¢¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Êâ¹ÔÇ½ÎÏ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢ÂÀè¤äÂ¤Î°ìÉô¤À¤±¤ÎÀÚÃÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·¤·¿Áõ¶ñ¤äÉôÊ¬Åª¤ÊµÁÂ¤ÇÊâ¹Ô¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢É¨²¼ÀÚÃÇ¤Ç¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈµÁÂÁõÃå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊâ¤±¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢É¨¾å¤ÇÂç¤¤¯ÀÚÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¿´ÉÔÁ´¡¦¿ÕÉÔÁ´¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤¬½Å¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢µÁÂÊâ¹Ô¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¼Ö¤¤¤¹Ãæ¿´¤ÎÀ¸³è¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¡¢Áá´ü¤«¤é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤È»Ä¤Ã¤¿Â¤Î¥±¥¢¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¸°¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø²¼»èÀÚÃÇ½Ñ¤Î¼£ÎÅÀ®ÀÓ ÀÚÃÇ¹â°Ì¤Î¸¡Æ¤¡Ù¡ÊÎ×¾²»¨»ïÀ°·Á³°²Ê 62´¬2¹æ¡Ë¡Ã°å½ñ.jp¡Ë
Â¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¸å¤âÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©ÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÂ¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î·Á¤Ç¾É¾õ¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÁ´¿È¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÚÃÇ¤·¤Æ¤â¿À·Ð¾ã³²¤ä·ìÎ®¾ã³²¡¢´¶À÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼å¤µ¤Ê¤É¤ÎÂÎ¼Á¤Ï»Ä¤ë¤¿¤á¡¢ÃÇÃ¼¡ÊÀÚÃÇ¤·¤¿ÃÇÌÌ¡Ë¤ËÄÙáç¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢µÁÂ¤È¤ÎÀÜ¿¨Éô°Ì¤Ë½ý¤ä¥¿¥³¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°Ì®¹Å²½¤ÏÎ¾Â¦¤ÎÂ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÊÒÂ¦¤òÀÚÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÂ¤Ë¿·¤¿¤ÊÄÙáç¤ä²õáÔ¤¬¤Ç¤¤ÆºÆÅÙÀÚÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂÂÉÂÊÑ¤ä²¼»èÀÚÃÇ¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤Û¤«¤Î¹çÊ»¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¡¦»àË´¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¯¡¢ÀÚÃÇ¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¤ÈÁ´¿È´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØÅüÇ¢ÉÂÂÉÂÊÑ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¤«¤é²¼»èµßºÑ¼£ÎÅ¤Î´ðËÜ¡Ù¡ÊÆüËÜµ»»ÕÁõ¶ñ³Ø²ñ»ï¡Ë
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ëÂÀÚÃÇ¤òËÉ¤°ÊýË¡
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤ëÂ¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ËèÆü¸«¤ë¡¦¿¨¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ä¿²¤ëÁ°¤Ê¤É·è¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Â¤Î»Ø¤Î´Ö¤ä¤«¤«¤È¡¢ÂÎ¢¡¦Â¤Î¹Ã¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ä¾õÂÖ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ¤ß
¿å¤Ö¤¯¤ì
¤Ò¤Ó³ä¤ì
¿§¤ÎÊÑ²½
¼ð¤ì
½ý
·ìÆ¦
ÂÎ¢¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¶À¤ò»È¤Ã¤¿¤ê²ÈÂ²¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤·¤Ó¤ì¡¦Îä¤¨¡¦¥¸¥ó¥¸¥ó¤¹¤ëÄË¤ß¡¢·¤¤º¤ì¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤â°Õ¼±¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¤éÁá¤á¤Ë¼ç¼£°å¤ä¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢³°Íè¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡ÃÅüÇ¢ÉÂ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡Ù¡Ê¹ñÎ©·ò¹¯´íµ¡´ÉÍý¸¦µæµ¡¹½¡Ë
Â¤ÎÀÚÃÇ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Â¤ÎÀÚÃÇ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢·ìÅü¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¦Â¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¡¦ÊÑ²½¤ËÁá¤¯µ¤ÉÕ¤¯¤Î3¤Ä¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¿©»ö¡¦±¿Æ°¡¦ÌôÊªÎÅË¡¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¡¢¹â·ìÅü¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤¦·¤¤È¸ü¼ê¤ÇÄù¤áÉÕ¤±¤Ê¤¤·¤²¼¤òÁª¤Ó¡¢ÁÇÂ¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤ÇÊâ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢·¤¤º¤ì¤ä¥±¥¬¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÆþÍá¤ä½¢¿²Á°¤ËËèÆüÂ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ¤ß
¼ð¤ì
¤Ò¤Ó³ä¤ì
¿å¤Ö¤¯¤ì
ÄÞ¤ÎÊÑ·Á
¿§¤ÎÊÑ²½
¤µ¤é¤Ë¡¢µÊ±ì¤Ï·ìÎ®¤ò°¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¶Ø±ì¤·¡¢Äê´üÅª¤Ë¼ç¼£°å¤ä¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢³°Íè¤ÇÂ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»²¾È¡§¡ØÅüÇ¢ÉÂÀÂÉÂÊÑ¡Ú¾É¾õ¤È¿ÇÃÇ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡Û¡Ù¡ÊÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÉðÂ¢¾®¿ùÉÂ±¡¡Ë
¤¹¤Ç¤ËÂ¤Ë°Û¾ï¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Â¤Ë¤¹¤Ç¤ËÀÖ¤ß¡¦¼ð¤ì¡¦½ý¡¦¿å¤Ö¤¯¤ì¡¦¿§¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸Ê½èÃÖ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÁá´ü¼õ¿Ç¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤ä¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢³°Íè¡¢·ì´É³°²Ê¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
½ý¤¬¼£¤é¤Ê¤¤
¤¸¤¯¤¸¤¯¤¹¤ë
Ç®¤ò¤â¤Ä
ÄË¤ß¤¬¶¯¤¤
Â¤¬»ç～¹õ¤Ã¤Ý¤¤
ÂÁ´ÂÎ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼õ¿Ç¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¡¢½ý¸ý¤ò¤³¤¹¤é¤ºÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢»ÔÈÎ¤Î¼¾ÉÛ¤ä³°ÍÑÌô¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë»È¤ï¤º¡¢¤¤Ä¤¤·¤¤ä·¤²¼¤òÈò¤±¤Æ´µÉô¤Ø¤ÎÂÎ½Å¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï½ý¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¼ç¼£°å¤Î»Ø¼¨¤É¤ª¤êÌô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆâÉþ¡¦¼«¸ÊÃí¼Í¤·¡¢¼õ¿Ç»þ¤ËÂ¤Î¾õÂÖ¤ò¾ï¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¹â·ìÅü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤ÇÂ¤Î¿À·Ð¾ã³²¤È·ìÎ®¾ã³²¤¬¿Ê¤ß¡¢¾®¤µ¤Ê½ý¤ä·¤¤º¤ì¤«¤éÄÙáç¡¦´¶À÷¡¦²õáÔ¤Ø¿Ê¹Ô¤·¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤ÎÀÚÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²¼»èÀÚÃÇ¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¤Ê¤¤Êý¤è¤êÂçÉý¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÍ½ËÉ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Ï¡¢¤·¤Ó¤ì¤äÎä¤¨¡¢¥¿¥³¤ä¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢¼£¤ê¤Ë¤¯¤¤½ý¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò·Ð¤Æ½Å¾É²½¤·¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÂ¤Î´Ñ»¡¤È¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¡¢·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦»é¼Á´ÉÍý¡¢¶Ø±ì¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¡¢°Û¾ï¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤ÎÁá´ü¼õ¿Ç¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÂÀÚÃÇ¤ÏËÉ¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
