新生活のスタートに欠かせない収納用品選び。なかでも衣装ケースを選びは、クローゼットの使いやすさや片付けのしやすさを左右する大切なポイントです。ESSEフレンズエディターで住宅デザイナー・住空間収納プランナーの御園生梓さんが、これまで数多くの住まいを見てきたなかで、「本当に長く使える衣装ケース」を3つに厳選して紹介します。

引っ越し後に後悔する、衣装ケース選びの“落とし穴”

収納は「暮らし始めにどんな収納用品選ぶか」で、その後の暮らしの質が決まります。とくに衣装ケース選びで多い失敗は、大きく2つあります。

【写真】コストパフォーマンスに優れるアイリスオーヤマの3段一体型「ワイドチェスト」

ひとつは「サイズが合わない」こと。クローゼットや押入れの内寸を測らずに“なんとなく”これなら使えそう、と購入してしまうことで、段数がそろわない、むだなすき間ができる、収納したいものが入りきらない、という残念な結果に。

もうひとつは「変形・変色」。安価な衣装ケースは、重ね使いでゆがんだり、数年で黄ばんだりすることも。結局買い替えが必要になり、コストも手間も二重にかかってしまいます。

衣装ケースは長く使う前提で選ぶことが、新生活を整える近道。今回は、実用面、耐久性、買いたしやすさといった観点から、おすすめの衣装ケースを3つ紹介します。

アイリスオーヤマ：実用性・コスパに優れた衣装ケース

まずひとつめは、アイリスオーヤマ。

最大の魅力は、実用性と価格のバランスです。引き出し1段のタイプから、3段一体型までサイズ展開が豊富で、もちものの量や収納場所に合わせて選びやすいのが特長です。

キャスターつきタイプは、衣替えや掃除の際の移動がスムーズで、日常の小さなストレスを減らしてくれます。

初めてのひとり暮らしや子ども部屋の整理など、コストを抑えつつ、きちんと整えたい方におすすめのメーカーです。

※ 写真のワイドチェストは「N543」（販売終了）。現在は後継モデル「NSW-543」が販売中

無印良品：迷ったらここ。買いたしやすさNo.1

ふたつ目は無印良品。

日本全国に店舗を展開しているため、実際に商品を見て購入できるのがポイント。

また「ポリプロピレン クローゼットケース」など、どこでも同じ商品が手に入り、ロングセラーアイテムが多く、廃番になりにくいのが最大の強みです。

暮らしは、家族構成や住まいの変化とともに必ず変わります。そんなとき、「同じものを買いたせる」という安心感は、収納計画において大きな価値があります。

デザインもシンプルで空間になじみやすく、見た目をすっきり整えたい方にも最適。迷ったら無印、と言われる理由がここにあります。

天馬：10年使ってもゆがまない。圧倒的な耐久性

おすすめ3つめは天馬。私自身も十数年使い続けているのがこのメーカーです。

天馬の魅力は、圧倒的な“丈夫さ”。

「フィッツ ケース」シリーズは、重ねてもゆがみにくく、引き出しの滑りが長年変わりません。経年による変形や劣化がほとんどなく、「買い替えない収納」が実現します。

収納は普段は意識されにくい存在ですが、だからこそ“品質の差”が暮らしに直結します。他メーカーと比べて価格はやや高めですが、長期的に見ると、もっともコストパフォーマンスが高いのが天馬の衣装ケースかもしれません。

新生活のタイミングこそ、使い勝手まで含めて、自分にとって納得のいくバランスの収納ケースを選んでみてください。