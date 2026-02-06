タレントの鈴木奈々が、共演中のみひろに対してプライベートな夜の営みについて直球すぎる質問を連発。独自の「抱かれセンサー」を働かせ、現場を騒然とさせた。

【映像】「抱かれてます？」みひろの答え

2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内のVTR企画では、鈴木、益若つばさ、みひろがラブホテルで女子会を開催。トークが盛り上がる中、鈴木はみひろに向かって「抱かれてます？最近」と唐突に切り込んだ。あまりにストレートな問いに益若が「いい質問よ」と笑う中、鈴木は「抱かれてそう！肌艶がいい」と確信に満ちた表情で持論を展開。鈴木は「『あ、この人抱かれてんな』ってわかるの、マジで」と、独自の視点で相手の私生活を分析した。

さらに鈴木の追及は止まらず、「それだけするフレンド、いけるタイプ？」とセフレの有無についても質問。鈴木自身は「絶対できない」と否定したが、みひろが「いける。同じ人」とあっさりと認めると、「え、羨ましい！いけるんだ」と驚愕。さらに「だいたい何時ぐらいにムラムラするんですか？」と時間帯まで深掘りしようとする鈴木の姿に、スタジオのぺえは「時間帯？それぞれよ、それは」と思わず爆笑しながら突っ込んでいた。