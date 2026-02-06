本日の予定【発言・イベント】
7:30 ブロック豪中銀総裁、議会証言
10:30 増日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
14:30 増日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
15:30 GPIF資産運用状況（第4四半期）
15:45 チポローネECB理事、デジタルユーロについて講演
18:00 ECB専門家予測調査
コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント講演
21:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について説明
7日2:00 ジェファーソンFRB副議長、経済見通しとインフレについて講演（質疑応答あり）
米イラン高官協議（オマーン）
7日（土）
中国外貨準備高（1月）
8日（日）
衆院選投開票
ベイリー英中銀総裁、新興市場経済会議出席（サウジアラビア）
※予定は変更することがあります
