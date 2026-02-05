森香澄、局アナ時代からの年収大幅アップをぶっちゃけ「夢があるね」

2月4日深夜放送のテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』にて、森香澄が、テレビ東京のアナウンサー時代からの年収の変化や、お金の使い道について語った。

この日の放送では、出演者がレシピに書かれた赤裸々トークのお題をクリアしながら料理を完成させるという企画が行われた。

この中で、最近のお金事情について話すことになった森は、「元々会社員だったじゃないですか。だから、言うてそんなに稼いでなくて」「今、ありがたいことにちょっと稼がせてもらってますけど、マジで今だけかもしれないと思って生きてる」とコメント。

また、「（アナウンサー時代から）何倍ぐらいになりましたかね？」と聞かれると、「元が低すぎる。低すぎるって言うのもちょっとあれだけど」「世の中が思ってるよりは本当にもらってない」とした上で、「（年収）10倍は超えましたよ」「夢があるね」とぶっちゃけ。

さらに、「本当に私、物欲がなくて、コスメと美容」「月に10サロンは行ってる。まつげパーマとか眉毛とかネイルとかも含めて」「自己投資」と、お金の使い道についても明かしていた。