思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【過保護の子育て】実際に起きた変化！ビフォーアフターを完全解説」と題した動画を公開。子どもの無気力な状態を改善する鍵として、独自の指標「愛情バロメータ」を上げる方法について、実際の事例を基に解説した。



道山氏はまず、子育てにおける重要な概念として「愛情バロメータ」を提示。これは「お父さんお母さんの愛情が子どもに的確に届くと、子どもの心の中にある愛情バロメータという数値が上がる」というものだ。この数値が上がることで、子どもには様々な良い変化が起こるという。



動画では、子どもが「学校を休みたい」と言い、無気力な状態に陥っていたという母親の事例を紹介。当初、母親は何を言っても子どもに響かず、親子関係が悪化していた。しかし、道山氏のアドバイスを実践した結果、親子間の会話が増え、子どもは遅刻しながらも毎日登校できるようになったという。



この変化をもたらした親のサポートは、意外にもシンプルな3つの行動だった。それは「(1)子どもの好きなアニメを一緒に見る」「(2)子どもが食べたいお菓子を用意しておく」「(3)アドバイスをせず、ひたすら聞き役に回る」というものだ。道山氏は、これらの行動が子どもの「好きなこと」「やってほしいこと」を満たし、親の愛情が的確に伝わった結果だと分析する。



なぜこれが子どもの変化につながったのか。道山氏は「愛情バロメータが上がると気力が出てくる。その気力を使って、嫌な学校にも頑張っていけるようになった」と説明。不登校などの問題を抱える場合、まず親が子どもの求めることを受け入れ、愛情バロメータを高めることが解決の第一歩になると結論付けた。