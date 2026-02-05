【「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」Android/iOS版】 2月5日リリース ※Steam版の配信時期は後日発表予定 基本無料（アイテム課金あり）

東宝が展開するゲーム事業レーベルTOHO Gamesは、Android/iOS版稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」を2月5日にリリースした。基本料金は無料（アイテム課金あり）。Steam版のリリースについては後日発表予定。

また、リリースを記念して、ログインボーナス「御披露目のお駄賃」や愛知県産のブランド米「愛ひとつぶ」(2kg)が当たるキャンペーンなどが実施される。

リリース記念ログインボーナス「御披露目のお駄賃」開催中！

開催期間：3月1日13時59分まで

本作のリリースを記念したログインボーナス「御披露目のお駄賃」では、 期間中に7日間ログインすると、合計1,500個の八雲小片など、色々なアイテムが獲得できる。

「開幕！有償限定☆3心想神画確定勅令！」開催中！

開催期間：3月1日13時59分

☆3の心想神画が1枚確定で手に入る特別な勅令「開幕！有償限定☆3心想神画確定勅令」では、有償の八雲小片を3,000個消費することで購入できる。ただし、期間中1回のみ。

公式Xにて、愛知県産ブランド米「愛ひとつぶ」がもらえるフォロー＆リポストキャンペーンを開催！

開催期間：2月5日～2月10日23時59分

2月5日より公式Xにて「『天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』リリース記念！フォロー＆リポストキャンペーン」が実施されている。本キャンペーンでは、公式Xをフォロー＆該当のポストをリポストすることで、抽選で10名に愛知県産のブランド米「愛ひとつぶ」(2kg)が当たる。

「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」第二回公式生放送

配信日時：2月8日20時～

番組にはサクナヒメ役・大空直美さん、ヒヌカヒメ役・Machicoさん、ココロワヒメ役・衣川里佳さんが出演。“深化”した稲作などのゲームシステムやキャンペーン情報など、ゲームの最新情報が公開される。

出演

大空直美（サクナヒメ役）、Machico（ヒヌカヒメ役）、衣川里佳（ココロワヒメ役）、山田(「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」開発ディレクター)

配信ページ

