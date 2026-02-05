「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」Android/iOS版が2月5日リリース愛知県産のブランド米「愛ひとつぶ」(2kg)が当たるキャンペーンも実施
東宝が展開するゲーム事業レーベルTOHO Gamesは、Android/iOS版稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」を2月5日にリリースした。基本料金は無料（アイテム課金あり）。Steam版のリリースについては後日発表予定。
また、リリースを記念して、ログインボーナス「御披露目のお駄賃」や愛知県産のブランド米「愛ひとつぶ」(2kg)が当たるキャンペーンなどが実施される。
リリース記念ログインボーナス「御披露目のお駄賃」開催中！
開催期間：3月1日13時59分まで
本作のリリースを記念したログインボーナス「御披露目のお駄賃」では、 期間中に7日間ログインすると、合計1,500個の八雲小片など、色々なアイテムが獲得できる。
「開幕！有償限定☆3心想神画確定勅令！」開催中！
開催期間：3月1日13時59分
☆3の心想神画が1枚確定で手に入る特別な勅令「開幕！有償限定☆3心想神画確定勅令」では、有償の八雲小片を3,000個消費することで購入できる。ただし、期間中1回のみ。
公式Xにて、愛知県産ブランド米「愛ひとつぶ」がもらえるフォロー＆リポストキャンペーンを開催！
開催期間：2月5日～2月10日23時59分
2月5日より公式Xにて「『天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～』リリース記念！フォロー＆リポストキャンペーン」が実施されている。本キャンペーンでは、公式Xをフォロー＆該当のポストをリポストすることで、抽選で10名に愛知県産のブランド米「愛ひとつぶ」(2kg)が当たる。
「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」第二回公式生放送
配信日時：2月8日20時～
番組にはサクナヒメ役・大空直美さん、ヒヌカヒメ役・Machicoさん、ココロワヒメ役・衣川里佳さんが出演。“深化”した稲作などのゲームシステムやキャンペーン情報など、ゲームの最新情報が公開される。
出演
大空直美（サクナヒメ役）、Machico（ヒヌカヒメ役）、衣川里佳（ココロワヒメ役）、山田(「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」開発ディレクター)
※敬称略
配信ページ
