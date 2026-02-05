GiRLS by PEACH JOHN春新作♡今どき可愛いブラセットが勢ぞろい

GiRLS by PEACH JOHNから、2026年春の新作コレクションが登場しました。春らしいカラーリングや繊細なレース、刺しゅうディティールにこだわったブラセットは、毎日の気分を高めてくれる存在。自然に整えるナチュラル派から、しっかり盛りたい派まで、好みに合わせて選べるラインナップが揃いました。新しい季節の始まりに、心ときめく1セットを迎えてみませんか♡

デイリーに使えるなちゅこれシリーズ

毎日迷わず使えるシンプルさが魅力のなちゅこれシリーズ。

なちゅこれシンプルレースブラセットは、ダーツ1本のなめらかなカップでアウターに響きにくく、軽やかな着け心地が特長です。

価格:2,178円

サイズ:B～Eカップ、UB65/70/75（カラー:アンティークピンク(新色)）

ロマンティックな印象のなちゅこれギャザーレースブラセットは、ほどよい寄せ感と自然な丸みを演出。

価格:2,178円

サイズ:B～Eカップ、UB65/70/75（カラー:アイボリー、ピンク、ブルーグレー）

ガーリーな刺しゅうが目を引くなちゅこれローズエンブロイダリーブラセットは、安定感のある着け心地も魅力。

価格:2,178円

サイズ:B～Eカップ、UB65/70/75（カラー:ブルーグレー、ピンク、ミント）

盛り感重視のもりこれ新作

しっかり盛れて谷間をメイクするもりこれシリーズにも新作が仲間入り。もりこれ脇高レーシィブラは、大柄レースと脇高設計で立体的なバストラインに。

価格:2,178円

サイズ:A～Eカップ、UB65/70/75※AカップのみUB70/75（カラー:アッシュピンク(新色)）

セットで楽しめるもりこれ脇高レーシィショーツは、価格:1,200円、サイズ:S、M、L。

レースアップが印象的なもりこれ脇高レースアップブラは、寄せ具合を調整できるのがポイント。

価格:2,178円

サイズ:A～Eカップ、UB65/70/75※AカップのみUB70/75（カラー:ブルーグレー(新色)）

もりこれ脇高レースアップショーツは、価格:1,078円、サイズ:S、M、L。

さらに、縦長レースが美しいもりこれロングレースブラセットも登場。

価格:3,278円

サイズ:A～Eカップ、UB65/70/75※AカップのみUB70/75（カラー:ホワイト、チャコール、ブルーグレー）

ラクに可愛いノンワイヤー

ノンワイヤー派におすすめなのが、りらこれラインドレースノンワイヤーブラセット。パワーネット内蔵で広がりを抑え、自然な丸みと高さを叶えます。

価格:2,178円

サイズ:BC/DEカップ、UB65/70/75（カラー:モーヴピンク(新色)）

春はGiRLS by PEACH JOHNで更新

甘さもトレンド感も欲しい春のランジェリー選びには、GiRLS by PEACH JOHNの新作ブラセットがぴったり。気分やシーンに合わせて選べる豊富なデザインが、毎日をもっと前向きにしてくれます。

お気に入りの1枚で、新しい季節のおしゃれを内側から楽しんでみてください♪