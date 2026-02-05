俳優・船越英一郎の20代の頃の映像が公開され、「かわいい」「好青年」と大絶賛された。

【映像】身長180cm、甘いマスクでさわやかな28歳の船越

船越は、先輩である高橋英樹とともに2月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。それぞれの近況について語った。

2人の出会いは38年前、1988年から放送されたドラマ「高橋英樹の船長シリーズ」。船越が初めて高橋に会ったときは「ものすごく緊張いたしました。足がガクガク震えて…」と話し、「（役柄の）高橋さんのお家にバッと入っていくところを一番最初に撮ったんですけど、足がもつれてなかなかOKが出なかったのをよく憶えております」と当時の状況を明かした。

対して高橋も出会ったときのことをよく憶えているそうで「すごく良い青年で…スタッフ、キャストいろんな人の間に入っていろんなことをやってました」と称賛。「好青年」だったと語った。

20代の頃の船越の映像が流れると、その爽やかな風貌に黒柳は「かわいい！」と大絶賛。船越自身は「姿勢が良くないな…ちゃんとしなさい」とツッコむも、高橋は「本当にお父様とお母様がいい子に育ててくれたなというのが第一印象です」とベタ褒め。船越は「否定すると申し訳ないので…ありがとうございます」と恐縮しつつも嬉しそうに笑った。

（『徹子の部屋』より）