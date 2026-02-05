米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻が、４日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に登場し、スタジオとネットが驚きに包まれた。

スタジオに登場したのは、ケイジの妻で女優の芝田璃子（３１）。「３１ですね。私が２６の時に結婚して、彼は５７歳でした、そのとき」と年の差を明かすと、ＭＣの上田晋也らは仰天した。

芝田とケイジは２０２１年に結婚。出会った場所は滋賀県。ケイジが主演していた映画の撮影だった。通訳を介して「ご飯に行かない？」と声をかけられたのがきっかけだったと振り返り、５、６回目のデートからすでに「軽くプロポーズ」されていたと明かした。

この日が番組初出演となった芝田は、ぱっつん前髪の黒髪のロングヘアでオリエンタルな雰囲気を漂わせた。ネットは「奥様こんな方なんだね。すごくキュート」「美しい黒髪」「話し方から所作まで品位ある大変素晴らしい女性ですね」「着物が似合いそう」「アイナ・ジ・エンドに似てると思うのは私だけかな？」「エキゾチックな雰囲気」「日本人の美しさがあって素敵」とくぎ付けに。

「ニコラス・ケイジの5人目の妻が日本人というのを初めて知った」「レベルが違う」「５人目の妻になる勇気に称賛」「最初から結婚前提なんてすごい」「３１歳差はインパクト強すぎる」「３１歳差でもめっちゃ幸せそうでほっこり」「ニコラス・ケイジの妻って人がテレビ出てて母と横転してた ３１歳差で一目惚れされたって凄（すご）すぎ」とシンデレラストーリーに驚きが広がっている。