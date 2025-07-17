¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤¬¡¢¥µ¥é¡¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¡È¥Þ¥Þ¥Æ¥¹¥È¡É¤ËÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤¤ÀèÆü¡¢1990Ç¯Âå¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥µ¥é¤¬Ç§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¤¬Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤­¡¢¥µ¥é¤ÎÊì¿Æ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇË¶É¤Î¸¶°ø¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£E¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥é¤Î¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Þ¥Æ¥¹¥È¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤