『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤ、『THE BATMAN ―ザ・バットマン― 』（2022）のロバート・パティンソンが主演を務める、A24の新作映画『ザ・ドラマ（原題：The Drama）』が2026年4月3日に米国公開されることがわかった。米などが報じている。 本作は結婚式を目前に控えたカップルが、予想外の、かつ劇的な展開を迎える恋愛模様を描く物語。ジャンルとしてはロマンティック・コメディに分類