将棋の第84期順位戦B級1組12回戦が2月5日に行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と高見泰地七段（32）が東京・千駄ケ谷の「東京将棋会館」で午前10時に対局を開始した。

【映像】伊藤二冠VS高見七段 対局開始時の表情

「鬼の住処」とも呼ばれ、毎年過酷な昇級・残留争いが繰り広げられるB級1組には、全13名の棋士が所属。伊藤二冠は今期初参戦となったが、これまでに10戦を終えて8勝2敗の2位につけている。3月5日に予定されている最終局を含めたあと2戦は、初のA級昇級に向けて絶対に落とせない重要対局となる。

対する高見七段は、これまでに3勝7敗と苦戦。中盤戦から巻き返しを図ったものの、残留を決めるためには負けることは許されない。

注目の一戦は、伊藤二冠の先手番で相掛かりの出だしに。どちらにとっても大勝負の一戦で、白星を手にするのはどちらか。持ち時間は各6時間。

【昼食の注文】

伊藤匠二冠 日替わりカレー

高見泰地七段 キーマカレー（大盛り、半熟卵2つ追加、パクチーあり）

【昼食休憩時の残り持ち時間】

伊藤匠二冠 4時間50分（消費1時間10分）

高見泰地七段 5時間11分（消費49分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）