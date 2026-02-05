伊藤匠二冠、A級昇級へ前進なるか！残留目指す高見泰地七段と譲れぬ一戦 白星手にするのはどっちだ／将棋・順位戦B級1組
将棋の第84期順位戦B級1組12回戦が2月5日に行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と高見泰地七段（32）が東京・千駄ケ谷の「東京将棋会館」で午前10時に対局を開始した。
「鬼の住処」とも呼ばれ、毎年過酷な昇級・残留争いが繰り広げられるB級1組には、全13名の棋士が所属。伊藤二冠は今期初参戦となったが、これまでに10戦を終えて8勝2敗の2位につけている。3月5日に予定されている最終局を含めたあと2戦は、初のA級昇級に向けて絶対に落とせない重要対局となる。
対する高見七段は、これまでに3勝7敗と苦戦。中盤戦から巻き返しを図ったものの、残留を決めるためには負けることは許されない。
注目の一戦は、伊藤二冠の先手番で相掛かりの出だしに。どちらにとっても大勝負の一戦で、白星を手にするのはどちらか。持ち時間は各6時間。
【昼食の注文】
伊藤匠二冠 日替わりカレー
高見泰地七段 キーマカレー（大盛り、半熟卵2つ追加、パクチーあり）
【昼食休憩時の残り持ち時間】
伊藤匠二冠 4時間50分（消費1時間10分）
高見泰地七段 5時間11分（消費49分）
（ABEMA／将棋チャンネルより）