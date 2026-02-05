【Nintendo Switch 2 用ライセンスアクセサリー「ポケットモンスター」シリーズ】 3月5日 発売予定 価格： ポーチ 3,058円 カードケース 1,430円

ハピネットの子会社であるマックスゲームズは、Nintendo Switch 2用ライセンスアクセサリー「ポケットモンスター」シリーズ全2種を3月5日より全国の小売店、オンラインショップ等で発売する。価格はポーチが3,058円、カードケースが1,430円。

植物をモチーフとしたナチュラルテイストなデザインのポーチとカードケースが登場。それぞれピカチュウ、フシギダネ、メタモンなど、かわいいポケモンたちのイラストが描かれている。

ポーチはJoy-Con 2を取り付けたNintendo Switch 2本体を1台収納可能。持ち運びに便利なハンドル付きで、ゲームカードを8枚まで収納できるポケットも備わっている。

カードケースはNintendo Switch 2、Nintendo Switchいずれのゲームカードにも対応。最大24枚を収納できる。

(C) Nintendo Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C)Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon



ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

※商品デザイン等は実物と異なる場合があります。この商品は監修中につき、仕様・価格等の変更が生じる場合があります。

※画像のNintendo Switch 2 本体およびゲームカードは別売りです。