ガンバ大阪の元日本代表MF遠藤保仁コーチが、筑波大学から今季プロ入りしたDF池谷銀姿郎にトラップ講座を行った。

「ヤットから直接指導なんて超贅沢」「さすがの技術」と反響を呼んでいる。

遠藤は2024年に古巣G大阪トップチームコーチに就任。43歳まで現役を続け、日本代表152キャップを誇る息の長い活躍を支えたその類まれなる技術を後輩選手へと継承している。

G大阪の公式インスタグラムでは遠藤コーチによる「トラップ講座」の様子が動画で公開された。1対1で指導する相手は2025年シーズンの関東大学リーグMVPで、筑波大の3年生ながら今季からプロ入りした21歳の新人DF池谷。遠藤コーチは「線で止めるみたいに」「カーテンってさ、どんだけポンって投げてもふわんって落ちてくるでしょ。そのイメージ」と独特の例えを交えてボールコントロールのコツを伝授していた。

動画を見たファンからは「こうしてヤットイズムがどんどん継承されていく」「ヤットさんのパス見れるだけで金取れるレベル」「例えがヤットさん流」「ヤットから直接指導なんて超贅沢」「さすがの技術」「これは銀ちゃんも伸びますね」といったコメントが寄せられるなど反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）