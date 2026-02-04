2025年にフジテレビを退社し、フリーキャスターへ転身した永島優美さんが、FLASH2月10・17日号に登場しました。



誌面では4ページにわたり、撮り下ろし写真を掲載。永島さんにとって、フリーキャスター転身後初の雑誌登場です。柔らかな陽光を背に、白のタートルネックにグレーの衣装を合わせた清楚ないで立ち。耳元に手を添えて微笑み、自然体の美貌を表現しています。



インタビューでは、フリー転身を決断した理由から、現在の仕事のペース、愛娘とのエピソードを語っています。



【永島優美さんプロフィール】

ながしまゆうみ 34歳 1991年11月23日生まれ 兵庫県出身 A型 関西学院大学卒業後、2014年にフジテレビへ入社。『めざましテレビ』『めざまし８』と7年にわたり、朝の情報番組のメインキャスターを担当。『FNS歌謡祭』『ジャンクSPORTS』他、バラエティ番組での司会や、サッカー中継や『MONDAY FOOTBALL R』などスポーツ番組も担当。2025年に同局を退社し、個人で活動を開始。最新情報は、公式Instagram（@yuumi_nagashima）