Ë¿Ã·»Äï¤Î½ÐÀ¤Êª¸ì¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤È¤Ï¡©ÃÏ¾å140£í¤ÎÀä·Ê¥Ðー¤ÇÅ·²¼¿Íµ¤Ê¬¤ò
ËÜÊ¸Á°¤Þ¤È¤á
①2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤òµ¡¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢Îò»ËÂÎ¸³·¿¥á¥Ë¥åー¡ª
②Ë¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤Î½ÐÀ¤Êª¸ì¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Î8ÉÊ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
③Ì¾¸Å²°¤ÎÅ·¶õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÌ£¤ï¤¦¤È¤¤¤¦Å·²¼¿Í¤é¤·¤¤¶õ´Ö¤âÌ¥ÎÏ¡£
2026Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÌë¤Ë¸½¤ì¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¹ñ³¨´¬¤È¤Ï¡©
Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤é1±Ø¤Î¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö¥¨¥ê¥¢¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥È¡×Æâ¤Î¡ØÌ¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥«¥¤¥¿¥ïー¡Ù¡£
¤½¤Î31³¬¤Ë¤¢¤ë¡ØSky Dining Å·¶õ BAR¡Ù¤Ç2026Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖË¿Ã½ÐÀ¤Êª¸ì ―Å·²¼¤Î±ã―¡×¤Ç¤¹¡£
Ë¿Ã½¨µÈ¤ÈÄï¡¦½¨Ä¹¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤ò¡¢ÎÁÍý¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»î¤ß¤Ï¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤³¤½ÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÃÎÅª¤Ç¿è¤ÊÌë¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¥·ー¥ó¡£
Ì¾¸Å²°¤Î³¹¤ò°ìË¾¤¹¤ëÅ·¶õ¤Î¥Ðー¤Ç¡¢Îò»Ë¤È¿©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
É´À«¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ø――
½ÐÀ¤¤Î³¬ÃÊ¤òÎÁÍý¤ÇÃ©¤ë¿·È¯ÁÛ
ËÔ¢¿À¼Ò ¶áÆ£°ìÉ×µÜ»Ê
¡ÖË¿Ã½¨µÈ¸ø¤´º×¿À¤ÎËÔ¢¿À¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ä°¦ÃÎ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÄó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤½ÐÍè±É¤¨¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Â¤ò±¿¤Ó¡¢Ë¿Ã·»Äï¤ÈÌ¾¸Å²°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹(¶áÆ£°ìÉ×µÜ»Ê)¡×¡£
¡ÖË¿Ã½ÐÀ¤Êª¸ì ―Å·²¼¤Î±ã―¡×¤ÏËÔ¢¿À¼Ò ¶áÆ£°ìÉ×µÜ»Ê´Æ½¤¤Î¤â¤È¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²¼ÃÊ¤«¤é¾åÃÊ¤Ø¤È³¬ÃÊ¾õ¤ËÊÂ¤Ö¾®»®¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È»®¤º¤ÄÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¹½À®¤Ï¡¢½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤¬¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿½ÐÀ¤¤ÎÆ»¤½¤Î¤â¤Î¡£
»ë³ÐÅª¤Ê¹âÍÈ´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¸«»ö¤Ê»Å³Ý¤±¤¬¡¢Âç¿Í¤Î´¶À¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡£
Àï¹ñ³¨´¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë8ÉÊ¤ò¡¢²¼ÃÊ¤«¤é¾åÃÊ¤Ø½ç¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¿Ã·»Äï¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²¼¤«¤é°ìÉÊ°ìÉÊÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª´«¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
①»³µíèð
ÇÀÌ±½Ð¿È¤Î½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤¬¿Æ¤·¤ó¤À²û¤«¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï½ÐÀ¤¤Î¸¶ÅÀ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤Ò¤È»®¤«¤é¡£
②·ª¤Î´Å¼Ñ
½¨µÈ¤¬¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤µ¤ì¤ë·ª¤òºÆ¸½¡£´Å¤ß¤ÎÃæ¤Ë¡¢»þÂå¤ÎÁÇËÑ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
③Âý¤Î¿Ý¤ÎÊª
Æù¿©¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àï¹ñ´ü¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¸»¤À¤Ã¤¿Âý¡£¼ÁÁÇ¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
④¼é¸ýÄÒ¤± ¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥ºÅº¤¨
Ì¾¸Å²°Ì¾»º¤Î¼é¸ýÄÒ¤±¤Ï½¨µÈ¤Ë¸¥¾å¤µ¤ì¡¢½¨µÈ¼«¤é¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²«¶â¤ÎÃã¼¼¡×¤Ç¶¡¤µ¤ì¤¿µÏ¿¤â»Ä¤ë¿©ºà¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
⑤¤³¤Î¤ï¤¿
Éð»Î³¬µé¤Î¹âµé¤Êºè¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÁÌ£¡£½¨µÈ¤ÎÃã²ñ¤ä¶Â±þ¤Ç¤â¶¡¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢³Ê¼°¤ò´¶¤¸¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
⑥³ûÆù¤ÎßîÀ½
Éð²È¤Î¸æÃÚÁö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢½¨µÈ¤Î¹¥Êª¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë³ûÆù¡£¤¸¤Ã¤¯¤êßîÀ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
⑦¤¢¤ï¤Ó
òº¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿À¼Ò¤Ø¤ÎÊôÇ¼¤äÂçÌ¾¤Ø¤Î¸¥¾åÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤¿¹âµé³¤»ºÊª¡£Å·²¼¿Í¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Ò¤È»®¤Ç¤¹¡£
⑧ÎäÀ½¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ È¬ÃúÌ£Á¹¥½ー¥¹
Åö»þ¤Ï¿©¤¹¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿µíÆù¤ò¡¢¤¢¤¨¤Æ¸½Âå¤Î¹âµé¿©ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£Å·²¼¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÇó¤Ï½¨µÈ¤Î¡Ö²«¶â¤ÎÃã¼¼¡×¤ò¡¢È¬ÃúÌ£Á¹¤Ï°¦ÃÎ¡¦ÈøÄ¥¤Î¶¿ÅÚÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÛÆ¼ò¤ÇÌ£¤ï¤¦
½ãÊÆ¶ã¾ú Ë¿Ã½¨µÈ
ÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂåËö´üÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¤¡ÖÆüËÜÀô¡×¤¬¾ú¤¹½ãÊÆ¶ã¾ú¡ÖË¿Ã½¨µÈ¡×¡£
ÛÆ¼ò¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤³¤Î°ìÇÕ¤Ë¤Ï¡¢°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤Ë½¨µÈ¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÂÀ¹Þ¸¡ÃÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½Âå¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡Ö°ì¾£¡×¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤È¼ò¡¢Îò»Ë¤ÈÊª¸ì¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±é½Ð¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ·²¼¤Î±ã¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Î½÷À¤Ë¤ª´«¤á¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©
Ì¾¸Å²°¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¯Ë¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÊª¸ì¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò²ñ¤äµÇ°Æü¡¢¾¯¤·ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ê¤ÉÈþÌ£¤·¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤Û¤ÉÎÉ¤¤»É·ã¤ÈÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ì¾¸Å²°¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·Éð¾Ââ®
Ë¿Ã½¨µÈ¤Î¿©¥ì¥Ý¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡ÖÇÀÌ±¤Î»þÂå¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ª¤Ã¤¿º¬ºÚ¤ä·ª¤«¤é¤´¤Á¤½¤¦¤Î³ûÆù¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤·¤ÎÂç¹¥Êª¤ò400Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¿¿©¤¨¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Ë¡¢¤É¤¨¤ê¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£
³µÍ×&¤Þ¤È¤á
Ë¿Ã½ÐÀ¤Êª¸ì ―Å·²¼¤Î±ã―
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026/1/24(ÅÚ)～2027/1/11(·î¡¦½Ë)
¡Ú»þ´Ö¡Û
17:30～23:30(LO22:30)
¡Ú¾ì½ê¡Û
Ì¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥«¥¤¥¿¥ïー 31³¬
Sky Dining Å·¶õ BAR
¡ÚÎÁ¶â¡Û
+ÛÆ¼ò1ÇÕ6,637±ß
Ã±ÉÊ4,956±ß
¢¨ÊÌÅÓ¥«¥Ðー¥Á¥ãー¥¸1,000±ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ13¡ó
Ì¾¸Å²°¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤¹¤ëÃÏ¾å140m¤ÎÀä·Ê¥Ðー¤Ç¡¢Å·²¼¿Í¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿µ°À×¤òÎÁÍý¤ÇÃ©¤ëÂÎ¸³¡£
Êª¸ì¤ÈÈþ¿©¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢°ìÇ¯¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
Ë¿Ã·»Äï¤Î½ÐÀ¤Êª¸ì¤ò¤Ò¤È»®¤º¤Ä¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÍ¾±¤¤â³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ë¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Å¹ÊÞÌ¾¡§Sky Dining Å·¶õ
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-12Ì¾¸Å²°¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥«¥¤¥¿¥ïー31F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-756-3102
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ä«¿©6:30～10:00 ¥é¥ó¥Á11:30～15:00 µÊÃã15:30～17:00 ¥Ç¥£¥Êー17:30～21:30 ¥Ðー17:30～23:30
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.princehotels.co.jp/nagoya/