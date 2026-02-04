Image: LISTYC

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

移動中はリュックとして背負い、取引先に到着したらハンドバッグとして手に提げる。社内ではショルダー持ちで身軽に、仕事帰りの買い物では斜め掛けにして両手を空ける…。

そんなふうに、シーンに合わせて、4つのスタイルを使い分けられる多機能バッグが「METRONOVA」です。

これひとつあれば朝のバッグ選びに迷いにくくなるのがうれしい。持ち方の選択肢が広がる、4WAYバッグの魅力をご紹介していきます。

ベルトの切り替えも、慣れればスムーズ

Image: LISTYC

このバッグの特長は、内蔵された2タイプのショルダーベルトによって4通りの持ち方ができることです。切り替えは、ベルトを引っ張り出してDカンにつなぐだけ。簡単に取り付け・収納が行える設計です。

・リュックスタイル：リュック用ショルダーベルトを底にある左右のDカンにつなぐ ・ショルダー・斜め掛け：肩掛け用ショルダーベルトの長さを調整して接続

肩掛け用ショルダーベルトの幅は3.8cmと少し太めで、肩への負担を軽減するクッションパッド付き。各ショルダーベルトは使わないとき専用ポケットに収まるので、見た目もすっきりです。

21カ所のポケットで、モノの定位置が決まる

Image: LISTYC

玄関先で鍵を探す時間は、なるべく減らしたいもの。このバッグは5層構造の中に合計21カ所のポケットがあり、モノを整理して収納できます。

1層目：左右どちらからでも開くWファスナー。2cmのマチ付き立体ポケットが2つあり、ICカードや鍵の定位置に。 2層目：大きな開口部のポケット。タブレットの出し入れがスムーズ。 3層目：メインの収納スペース。横35cm × 深さ28cm × 奥行10cmという広さ。

ボトルポケットやペン差しなどの仕切りも充実していて、小物が迷子になることもなさそうです。

仕事と私物を、同じバッグの中で賢く仕分ける

Image: LISTYC

4層目と5層目にも、使い勝手を考えた工夫が詰まっています。急な打ち合わせでバッグを開いたときに、私物が見えて焦ることもありません。

4層目：PCや書類の専用スペース。クッション入りの13インチ用スリーブを搭載（15インチのPCも、ほかのスペースになら収まります）。 5層目：マグネット付きのポケット。スマホやメモ帳をサッと取り出せます。

さらに、両サイドのポケットには、折りたたみ傘やボトルの居場所を確保。用途ごとに「ここに入れる」と決めておくだけで、日々の準備が楽になりそうです。

機能性と見た目のバランスが取れたこのバッグ。どのスタイルがご自身の毎日に、フィットしそうでしょうか。もし興味がわいたらぜひ一度、プロジェクトページをチェックしてみてくださいね。

もうバッグで悩まない。5層構造21ポケット×自由自在4WAYの多機能バッグ 17,950円 超超早割32%OFF machi-yaで見る

>>もうバッグで悩まない。5層構造21ポケット×自由自在4WAYの多機能バッグ

Image: LISTYC

Source: machi-ya