国指定の難病と向き合う湯浅京己に三嶋一輝が伝えた想い　明かされた藤川監督との秘話

国指定の難病・黄色靱帯骨化症と向き合い現役生活を送ってきた元DeNAの三嶋一輝氏が、同じ病と闘う阪神・湯浅京己とキャンプ地で言葉を交わした。限られた時間ではあったが、その対話は、同じ経験を持つ者同士だからこそ共有できる、濃密なものだったという。

「練習しているところは見られなかったんですけど、ウェイトの合間に少し話すことができました。ちゃんと面と向かって話すのは、実は今日が初めてでした」

これまで電話やメッセージを通じて連絡を取り合ってきた2人だが、実際に顔を合わせて言葉を交わしたのは、この日が初めて。「僕が感じていた感覚と、ほぼ一緒でした。一番つらいのは、なった人にしか分からない“感覚のズレ”。疲れやすさも含めて、『それあるよね』っていう話が自然とできました」と振り返り、当事者同士だからこそ通じ合う感覚があったことを明かした。

手術後の身体の状態や、日常生活で気をつけていること、身体を温めるための工夫など、具体的な情報も、これまで共有してきた。今回の対面では、互いに傷口を見せ合う場面もあったという。

湯浅は手術後も1軍の舞台で結果を残し、昨季は40試合に登板。三嶋氏はその姿を、同じ病を経験する立場から強くリスペクトしている。

「本当によく戻ってきたなと思います。外から見たら十分通用しているように見えても、本人の中では以前の自分と比べてしまう部分がある。それを埋めていく作業は、相当大変だと思います」

国指定の難病である黄色靱帯骨化症に「完治」と呼べる状態は、現時点の医学では基本的にない。再発への不安と向き合いながら、自分に合った動きや治療法を探し続ける日々が続く。

「付き合っていくしかない病気。だからこそ、自分の身体が一番動く方法を探し続けるしかないんです」

三嶋氏は、1年前のある出来事を振り返った。昨年のキャンプのオフの日に、沖縄で偶然、阪神の藤川球児監督と顔を合わせた際のことだ。

「休みの日にたまたまお会いして、挨拶をさせてもらったんです。その後、藤川監督が改めて僕のところに来てくださって、症状について『手術後はどんな感じだった？』『感覚はどうだった？』と、聞いてくれたんです」

湯浅と同じ病と闘う三嶋氏の言葉に、藤川監督は真剣に耳を傾けたという。相手チームの投手であるにも関わらずだ。

「選手のために、そこまでしてくれるんだなって。正直、僕がすごく嬉しかったです。同じ病気をした身として、ああやって親身になってくれる指揮官がいるのは、本当に心強いと思いました」