【双子座】週間タロット占い《来週：2026年2月9日〜2月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月9日〜2月15日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月2日〜2月8日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では合う人を選びましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
日々に大きな変化をつけていきたい気持ちです。これまで妥協してきたことをこれから手に入れていきたい思いもあるでしょう。仕事や公の場では周囲の人の思惑が掴めずに不安を感じることがあります。変に機嫌を取らない方が自分の立場を守れるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
誰を選んでいるかによって進展の結果が大きく変わりそうです。自分の中で得意なアプローチをしていくのですが、相性が良い人を選んでいれば上手くいくでしょう。シングルの方は、仲間や家族を大切にする人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の悪い所が出てしまって相手の立場が弱くなる時です。
｜時期｜
2月10日 誰かの理想の人になる ／ 2月15日 予定が狂ってしまう
｜ラッキーアイテム｜
洋菓子
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞