「ドジャーフェスト」に山本は欠席

ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、ドジャースタジアムで行われたファンフェスタに参加した。山本由伸投手は欠席したが、地元放送局の実況アナウンサーがインスタグラムで2人の“関係性”に言及。ファンから歓喜の声が上がっている。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況スティーブン・ネルソン氏が、イベントを終えて自身のインスタグラムを更新。「ごめん、ヤマ。ファンフェスタを欠席したから、ショウがまた子ライオンに戻ったって言ってるよ」とし、泣き笑いの絵文字を添えて投稿した。

マウンドで吠える山本の姿について、大谷は「赤ちゃんライオン」に似ていると“イジる”など、お気に入りのジョークの一つとなっていた。ワールドシリーズ連覇の原動力となり、一度は“成長”が認められたはずだったが、今回のイベント欠席により大谷は「（成長）したと思ったんですけど、今日ヤツは来なかったので、また格下げかなと思います」と爆笑トークをしていた。

ネルソン氏の投稿にファンも反応。「2人の友情が大好き」「素晴らしい質問と素晴らしい回答」「これ大好き」「神回答」「先輩の言うことを聞けよ、ヨシ」などと、“イジリ”コメントが寄せられた。（Full-Count編集部）