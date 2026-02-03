横浜市消防局が提供する、横浜市の「ふるさと納税返礼品」に、マニア心をくすぐる新たなアイテムが仲間入りしました。

1月30日より追加されたのは、消防隊員が日頃着用している「活動服」を使用したトートバッグと、なんと役目を終えた「消防ヘルメット」をそのままアップサイクルしたテーブルランプの2品です。

■ 現場の記憶を刻んだ「世界にひとつだけ」のアイテム

横浜市消防局では、隊員が実際の災害現場や訓練で使用し、役目を終えた装備品をアップサイクルしたバッグなどを「推し活グッズ」として返礼品に提供しています。

これらは単なる中古品ではありません。汚れや擦り切れ、色あせなどは、市民の安全を守り抜いた「名誉の負傷」とも言える証。新品には出せないリアルな風合いが魅力の、世界にひとつだけのアイテムです。

■ 青い「活動服」トートとインパクト抜群の「ヘルメットランプ」が新登場

今回新たに追加されたのは「アップサイクルトートバッグ（活動服）」と「アップサイクル消防ヘルメットテーブルランプ」の2品。

アップサイクルトートバッグ（活動服）（寄附額3万円）は、これまではオレンジ色の「救助服」や、ゴールド茶色の「防火服」がラインナップされていましたが、今回新たにブルーの「活動服」バージョンが登場。落ち着いた色合いで日常使いしやすく、アクセントとして防火服の生地で作ったオリジナルチャームも付属します。

アップサイクル消防ヘルメットテーブルランプ（寄附額6万3000円）は、使わなくなった「消防ヘルメット」をシェード（傘）部分に使用したテーブルランプです。さらに支柱部分には、横浜市消防団で使用していた「放水ノズル」を使用するという凝りよう。インテリアとして置けば、部屋の雰囲気が一気に引き締まること間違いなしの逸品です。

■ 人気の「レンジャー」文字入りバッグも

このほか、背中に「横浜消防」「RANGER」の文字が入った一番人気の「アップサイクルトートバッグ（救助服）」や、防火ズボンの裾を活かしたショルダーバッグなども引き続きラインナップされています。

申し込みは、横浜市独自のふるさと納税サイト「ふるさと生活」にて。いずれも数量限定となっているとのことでした。

