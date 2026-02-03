かつ丼にクーリッシュをかけて召し上がれ！富士そばの期間限定メニューが想像以上だった

1月12日に発売されたロッテ・クーリッシュの新作ホイップクリームが、名代富士そばで食べられます！かつ丼の“トッピング”として提供されています！

……はい？

どういうことかわからなかったので、実際に名代富士そばに足を運んで期間限定新商品の「クーリッシュホイップかつ丼」を食べてみました。

■ 斬新なメニューを数々送り出してきた富士そばだが……クーリッシュ×かつ丼ってマジ？

名代富士そばが2月1日から2月28日までの期間、赤坂店、池袋店、五反田店で数量限定で販売している「クーリッシュホイップかつ丼」は、その名の通りかつ丼とクーリッシュホイップクリームを一緒に食べるメニュー。クーリッシュはデザートではなく、具材です。

フライドポテトがのった「ポテそば」や、トマトが丸ごと1つのった「まるごとトマトそば」など、斬新なメニューを数々提供してきた名代富士そば。

クーリッシュ関連で言えば、2024年の夏にバニラ味のクーリッシュを冷やしたぬきそばにかけて食べる「クーリッシュ冷やしたぬきそば」を提供したことも。

そのため「クーリッシュホイップかつ丼」を目にしたときも「まあ、富士そばなら、やるか」という気持ちが先に来ましたが、冷静に考えるとやっぱり斬新が過ぎる。

先日、筆者はクーリッシュ公式が紹介していたカレーにクーリッシュをかけるちょい足しレシピに挑戦してみましたが、あれはまだカレーというスパイシーなメニューであったがゆえに、バニラ味のアイスを投入するということに一定の納得感がありました。カレーと牛乳が定番の組み合わせであることも大きいと思います。

しかしかつ丼は違うだろ、かつ丼は。と思いつつも、気になったものは口にしなければ気が済まない筆者。さっそく対象店舗の1つである五反田店に足を運んでみました。

店舗は外から見て分かるところに「クーリッシュホイップかつ丼」についての案内はありませんでしたが、中に入って券売機を見ればしっかり出ていました。

安心しつつ、注文していきます。ちなみに価格は税込み770円です。

■ 熱さと冷たさのコントラストもいい……この組み合わせは想像以上に美味しいぞ！？

待つこと数分、到着した「クーリッシュホイップかつ丼」はかつ丼に、クーリッシュホイップクリームが1つ別添えされているという構成です。

手に取ってみるとほどよく溶けています。

まずはそのままの状態でかつ丼をひと口。しっとりしたとんかつが、甘じょっぱい出汁の効いた卵でとじられていて、美味しいです。これにクーリッシュホイップクリームを……？

そのまま食べた時点でやや甘みのあるかつ丼に、さらに甘いクーリッシュホイップクリームを追加したらどうなるのでしょう。好奇心半分、不安半分で、さっそく絞っていきます。

クーリッシュホイップクリームのかかったかつ丼を口に運んでみると、まず感じたのはかつ丼の熱さとクーリッシュの冷たさの絶妙なコントラスト。

口に入れた瞬間の「熱っ」という感覚が、クーリッシュによって瞬時に「冷たっ」に変わっていくのが新感覚で、クセになります。

そして肝心の味の方も、甘さはそこまでではありません。ホイップクリームのミルキーな甘さが、かつ丼の甘じょっぱい出汁とほどよくマッチしています。

2種類の甘さが口の中で喧嘩せず、むしろとんかつが持っているしょっぱさを引き立てていて、非常に美味しいです。

普通に食べるよりも甘さとしょっぱさがそれぞれ際立つように感じられ、想像していた以上にクーリッシュホイップクリーム×かつ丼はあいます。

とんかつとの相性は確認できたので、次はご飯の方にクーリッシュホイップクリームを絞ってみましたが、正直、こちらは微妙でした。やはり塩気があるかないかが、相性を大きく左右するのでしょう。

また、一気に大量にかけると温度が下がってしまい、それはそれで美味しくなくなるので、少しずつ絞りながら食べるのがおすすめ。

「クーリッシュホイップかつ丼」は赤坂店、池袋店、五反田店にて、2月28日までの期間限定・数量限定で販売中です。

