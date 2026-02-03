「AIが勝手にやってくれる」時代に〜2025年AIの進化を振り返る〜/ EYストラテジー・アンド・コンサルティング「EY Next in Tech 2026」記者説明会【まとめ記事】
2022年末にChatGPTが爆発的に普及し世界を驚かせてから、まだ3年しか経っていない。しかし、このわずかな期間でAIは目覚ましい進化を遂げた。コンピュータプログラムであるはずのChatGPTが、あたかもそこに人間がいるかのように自然な会話をこなす。その衝撃を覚えている読者も多いだろう。さて、今回からシリーズでそんなAIの現状について、初心者にもわかりやすく解説していきたい。その第一回は、2025年のAIの進化を振り返ってみたいと思う。
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下、EYSC）は2026年1月28日（水）、都内 EY Japan オフィスにてソートリーダーレポート「EY Next in Tech 2026」の記者説明会を開催した。当日はEYSC テクノロジーコンサルティング デジタル・イノベーション ディレクター 城田 真琴氏より、本レポートの説明があった。
■27500mAhの大容量でノートパソコンを充電できる！3種の給電ポートを備えたモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」を発売した。ACコンセントプラグを直接挿せるため、ノートパソコンへの給電に最適です。USB PD規格による最大65W出力にも対応している。従来品と比べ容量が大きくなり、出力数・入力数も上がり、蓄電にかかる時間は短くなりさらに便利になった。AC×1、USB A×1、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応する。容量27500mAh（並列換算値）の大容量モバイルバッテリーだ。ACコンセントプラグを直接挿せる最大85WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大65W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能だ。
■機器をしっかり固定できる！耐荷重60kgのスチール製プリンタスタンド
サンワサプライ株式会社は、デスク下に収納してスペースを有効活用できる堅牢なスチール製プリンタスタンド「LPS-T4040FK（幅400）」「LPS-T5050FK（幅500）」「LPS-T6060FK（幅600）」を発売した。キャスター付きで手軽に引き出すことができ、トナーの交換や用紙の補充も簡単に行える。天板には固定ベルトを取り付けられるスリットが付いており、別売りの機器固定ベルトを使用することで機器をしっかり固定できる。天板にはオプションの機器固定ベルト（RAC-BL1N）を取り付けられるスリットが付いている。機器をしっかり固定できるので、移動中の転倒やズレの心配がない。使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■「AIが勝手にやってくれる」時代に〜2025年AIの進化を振り返る〜
2022年末にChatGPTが爆発的に普及し世界を驚かせてから、まだ3年しか経っていない。しかし、このわずかな期間でAIは目覚ましい進化を遂げた。コンピュータプログラムであるはずのChatGPTが、あたかもそこに人間がいるかのように自然な会話をこなす。その衝撃を覚えている読者も多いだろう。さて、今回からシリーズでそんなAIの現状について、初心者にもわかりやすく解説していきたい。その第一回は、2025年のAIの進化を振り返ってみたいと思う。
■ガンダム級レジェンド集結-大森英敏が新たな文化フェスを創出！「猫の日」発 CatWalkFESTA2026誕生
アニメ界の巨匠・大森英敏が総合プロデュースする都市型文化フェス「CatWalkFESTA2026」が2026年2月に始動する。「猫の日」を起点に都内各地で展開される本イベントは、アート、音楽、演劇、トークを融合した新たな文化プロジェクト。年齢や背景を問わず参加できるユニバーサルな場づくりと子ども支援招待を掲げ、未来志向の芸術祭として注目される。
■企業変革に影響する主要テクノロジー動向を提示！EYストラテジー・アンド・コンサルティング「EY Next in Tech 2026」記者説明会
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下、EYSC）は2026年1月28日（水）、都内 EY Japan オフィスにてソートリーダーレポート「EY Next in Tech 2026」の記者説明会を開催した。当日はEYSC テクノロジーコンサルティング デジタル・イノベーション ディレクター 城田 真琴氏より、本レポートの説明があった。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・元サッカー日本代表・小野伸二さんが語る「英語とサッカーの共通点」――短期間で成果を出す英語コーチング「イングリード」が選ばれる理由
・なぜauフィナンシャルサービスはサステナビリティを“全社員参加”にしたのか？ 金融会社の現場から生まれた事業アイデアと組織変革
・HM PLUS JAPAN、日本国内での卸売事業を本格始動
・体験から納得へ、課題解決に伴走する新拠点「Epson XaILab」が新宿にオープン
・三崎優太氏（元青汁王子）が電力事業へ参入！「でんき0」本格始動
■27500mAhの大容量でノートパソコンを充電できる！3種の給電ポートを備えたモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、最大85W対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリー「BTL-RDC43」を発売した。ACコンセントプラグを直接挿せるため、ノートパソコンへの給電に最適です。USB PD規格による最大65W出力にも対応している。従来品と比べ容量が大きくなり、出力数・入力数も上がり、蓄電にかかる時間は短くなりさらに便利になった。AC×1、USB A×1、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応する。容量27500mAh（並列換算値）の大容量モバイルバッテリーだ。ACコンセントプラグを直接挿せる最大85WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大65W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能だ。
■機器をしっかり固定できる！耐荷重60kgのスチール製プリンタスタンド
サンワサプライ株式会社は、デスク下に収納してスペースを有効活用できる堅牢なスチール製プリンタスタンド「LPS-T4040FK（幅400）」「LPS-T5050FK（幅500）」「LPS-T6060FK（幅600）」を発売した。キャスター付きで手軽に引き出すことができ、トナーの交換や用紙の補充も簡単に行える。天板には固定ベルトを取り付けられるスリットが付いており、別売りの機器固定ベルトを使用することで機器をしっかり固定できる。天板にはオプションの機器固定ベルト（RAC-BL1N）を取り付けられるスリットが付いている。機器をしっかり固定できるので、移動中の転倒やズレの心配がない。使用しない時はデスク下に収納できるので、部屋を広く使える。
■「AIが勝手にやってくれる」時代に〜2025年AIの進化を振り返る〜
2022年末にChatGPTが爆発的に普及し世界を驚かせてから、まだ3年しか経っていない。しかし、このわずかな期間でAIは目覚ましい進化を遂げた。コンピュータプログラムであるはずのChatGPTが、あたかもそこに人間がいるかのように自然な会話をこなす。その衝撃を覚えている読者も多いだろう。さて、今回からシリーズでそんなAIの現状について、初心者にもわかりやすく解説していきたい。その第一回は、2025年のAIの進化を振り返ってみたいと思う。
■ガンダム級レジェンド集結-大森英敏が新たな文化フェスを創出！「猫の日」発 CatWalkFESTA2026誕生
アニメ界の巨匠・大森英敏が総合プロデュースする都市型文化フェス「CatWalkFESTA2026」が2026年2月に始動する。「猫の日」を起点に都内各地で展開される本イベントは、アート、音楽、演劇、トークを融合した新たな文化プロジェクト。年齢や背景を問わず参加できるユニバーサルな場づくりと子ども支援招待を掲げ、未来志向の芸術祭として注目される。
■企業変革に影響する主要テクノロジー動向を提示！EYストラテジー・アンド・コンサルティング「EY Next in Tech 2026」記者説明会
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（以下、EYSC）は2026年1月28日（水）、都内 EY Japan オフィスにてソートリーダーレポート「EY Next in Tech 2026」の記者説明会を開催した。当日はEYSC テクノロジーコンサルティング デジタル・イノベーション ディレクター 城田 真琴氏より、本レポートの説明があった。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・元サッカー日本代表・小野伸二さんが語る「英語とサッカーの共通点」――短期間で成果を出す英語コーチング「イングリード」が選ばれる理由
・なぜauフィナンシャルサービスはサステナビリティを“全社員参加”にしたのか？ 金融会社の現場から生まれた事業アイデアと組織変革
・HM PLUS JAPAN、日本国内での卸売事業を本格始動
・体験から納得へ、課題解決に伴走する新拠点「Epson XaILab」が新宿にオープン
・三崎優太氏（元青汁王子）が電力事業へ参入！「でんき0」本格始動