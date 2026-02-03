Image: Amazon

ま、まだ上がるのかッ…！ もう財布が持たんぞ！

プロやハイアマチュアの御用達メモリカード、ProGradeシリーズ。皆さんの中にも利用している人も多いと思うのですが、メモリカード製品の多くが価格改定です。

詳しくは発表されたPDFの表を見てほしいのですが、基本的にガン値上げです。

一番値上げ率が高いのが、CFExpress 4.0 Type B IRIDIUM 400GBのカード。4万6100円→7万4600円と＋61.8％の値上げ率。

定番どころのSDXC UHS-II V60 GOLD 128GBだって1万3700円→1万6200円と18.2％の値上げとなっていますね。価格が変更されるものの値上げ率（値下げも含んで）は平均で大体19％ほどの値上げです。きつい…。

メモリカードやSSDは買える時に買っとけアイテムかも…

実はProGrade、2026年1月8日に値上げをしたばかり。

その時は、あぁ昨今のメモリ値上げでしょうがないよな…。みたいに思っていたのですが、まさか1ヶ月スパンでさらに追撃が来るとはさすがに予想できませんでした。もうメモリってそういう時代なのですね…。買える時に買っておかないと辛くなるだけなのかも…。

今回の価格改定は2月3日からなので、猶予はもうありません。ECサイトではすでに売り切れも多く、狙ったモデルが手に入るかわかりませんが、とりあえずチェックしてみてください。

Source: ProGrade Digital