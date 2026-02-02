トヨタ「新ハイエース」発売！

2025年2月2日、トヨタ「ハイエース」の一部改良が発売されました。

最新モデルでは、長年の象徴だった装備の廃止やデジタル化など、時代に合わせた大胆な刷新が行われました。

【画像】超カッコいい！ これが「新たなハイエース」です！（30枚以上）

一体どのような商用バンに進化したのでしょうか。

新たなハイエースの外観で目を引くのは、フロントの「ガッツミラー（直前直左鏡）」とリアのアンダーミラーが姿を消したことです。

これに代わり、車両周囲360度を映し出すパノラミックビューモニターが全車に標準装備され、フロント、サイド、リアに設置されたカメラ映像を車内の8インチディスプレイで確認できるため、駐車時や交差点での安全性が飛躍的に向上しています。

あわせてヘッドランプのデザインも変更され、クリアランスランプを「コ」の字型に配した精悍な顔つきとなりました。

また、バックドアには手動で任意の角度に保持できる「フリーストップバックドア」を新採用。ボディカラーも、従来のパール系から、「アルファード」にも設定される「プラチナホワイトパールマイカ」へ入れ替えが行われています。

インテリアにおいても、コックピットのデジタル化が加速しています。メーターパネルは全車フル液晶の「7インチTFT液晶メーター」へと進化し、燃費やAdBlue残量などの情報をグラフィカルに表示。デザインも3種類から選択可能です。

ステアリングは操作系スイッチを集約した新しいT字型形状となり、インパネ中央には8インチディスプレイオーディオを標準化。ピアノブラック調のパネル加飾や、一列に整理された空調パネル、LEDダウンライトの採用などにより、商用車の域を超えた上質な空間を演出しています。さらに、運転席・助手席のシートヒーター装備など、快適性への配慮も欠かしません。

安全面では「Toyota Safety Sense」が大幅に強化されました。自動ブレーキの検知対象に自転車やバイクが加わったほか、先行車との車間距離を保つレーダークルーズコントロールも標準装備。標識認識や信号切り替わりの告知機能も備わり、長距離運転の負担を軽減します。

※ ※ ※

新たなハイエースの価格（消費税込）は、バンが286万円から468万3800円、ワゴンが335万600円から447万2600円、コミューターが376万2000円から426万300円です。

今回の改良は、ビジネスの現場だけでなく個人ユースのニーズにも応える、極めて完成度の高いアップデートといえるでしょう。