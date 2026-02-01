この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で、「スタイリストが服を買う時にチェックすること6選」と題した動画を公開。洋服の買い物で失敗し、「タンスの肥やし」を増やさないためのプロの視点を紹介した。



黒田氏は、失敗しない服選びの秘訣は「試着する前のチェック」にあると指摘。多くの人が試着してから購入を判断するが、その前段階で候補を厳選することが重要だという。試着前に必ず確認するのは、「商品の状態」「値段」「素材」の3点だ。



まず、最も重要なのが「ハンガーにかかっている状態の商品のシルエット、縫製がキレイか」という点。ジャケットやコートであれば、変なシワがなく、縫製が丁寧で美しいシルエットが出ているかを確認する。「ハンガーにかかっている時点でキレイじゃないものは、着てもキレイじゃない」と黒田氏は断言。この最初の関門で、質の良い服を見極めることができると説明した。



次に確認するのは「値段」。その商品のクオリティに対し、自分が納得できる価格であるかを見極める。そして3つ目の「素材」では、そのアイテムと価格に対して、使われている素材に満足できるかをチェックする。例えば、ウールのコートだと思っていても、実際は化学繊維が多く含まれている場合もあるため、品質表示の確認は欠かせないという。



この3つの基準をクリアして初めて試着に進むのが、黒田氏のスタイルだ。試着後には、正面だけでなく「横、後ろも確認する」こと、トップスなら手を上げ、ボトムならしゃがんでみるなど「動いて確認する」こと、そして手持ちの服とのコーディネートや着ていく場面が「想像できるか確認する」ことの3点を挙げた。



これらのチェックポイントを意識することで、衝動買いを防ぎ、長く愛用できる一着に出会える確率が高まるだろう。春物の買い物シーズン、このプロの視点を参考にしてみてはいかがだろうか。