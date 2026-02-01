スネルはスロー調整、山本由伸は「最大の課題」 ドジャース投手陣に米記者が慎重論「現時点で明確なイニング制限を設けてはいない」
スネルをはじめとするドジャース先発陣は、健康状態さえ保てればリーグ屈指だ(C)Getty Images
ドジャースのブレーク・スネルが今季開幕に向け、スロー調整で仕上げていくと、現地メディアが報じている。『NEW YORK POST』のジャック・ハリス記者によると、昨季、ワールドシリーズまで登板した疲労のため、スネルと球団の間で、調整方法をすでに決定したという。
同メディアで配信された記事の中で、スネルが取材対応で語った、現在のコンディションについてのコメントを掲載。「調子を上げていきたい気持ちはあるが、時間をかけて健康を取り戻さないといけない」などと述べている他、「ポストシーズンでは、あの期間に持てるものをすべて出し切った。ただ、春先は焦らず、身体が100％になるのを待つ必要がある」と明かしている。
スネルは昨季序盤を左肩の不調により戦線離脱。終盤戦での復帰以降では、ワールドシリーズ制覇まで先発陣の軸となる活躍を見せたが、大半をリハビリで過ごすシーズンとなった。
これらのコメントを伝えながら、ハリス氏は今春のトレーニングについて、「33歳左腕の投球調整を意図的にスローペースにする判断を下した。開幕（3月下旬）に間に合わせる予定ではあるが、現時点では球団内でも確実視されてはいないという」と指摘する。
また一方で、球団側にとっては想定内であるとして、「この姿勢自体は、ドジャースにとって決して新しいものではない。投手の負担管理においては、常に慎重な運用を選び、長期的な健康と10月の戦力確保を最優先してきた」と綴っている。
ハリス氏はさらに、スネル以外の投手にも言及。エースの山本由伸に対し「最大の課題」と訴えており、日本人右腕について以下の様に懸念を示している。
「昨季はレギュラーシーズンとポストシーズンを合わせて210イニングを投げ、ドジャース投手陣最多を記録。ワールドシリーズ第6戦と第7戦での連投にまで至った。さらに今春はWBC日本代表としての登板も予定されており、通常より早い段階で調整を進め、開幕前からフル強度で投げる必要がある」
他にもハリス氏は、やはり昨季故障を経験しているタイラー・グラスノーや、“二刀流”でフィジカルへの負担が不安視される大谷翔平の名前を挙げ、今季も先発投手の管理が重要であると見通しつつ、「現時点で、ドジャースは先発陣に明確なイニング制限を設けてはいない。スプリングキャンプでの状態を見極めながら、より具体的な運用方針を固めていく方針だ」などと論じている。
今季、先発のラインナップとして、佐々木朗希、エメ・シーハン、ギャビン・ストーンらもローテーションに加わると予想されている。だがいずれにせよ、ドジャース投手陣は春先も、少なからず昨季の激闘の影響を受けながら調整を行うことになるのかもしれない。
