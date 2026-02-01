日本でも発売される見込みの未発表な次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」の外観や一部仕様が判明！中国の業界団体に情報が登録
|次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」の外観や一部仕様が判明！
中華人民共和国（以下、中国）における通信関連の業界団体である電気通信端末産業協会（Telecommunication Terminal Industry Forum Association：TAF）は16日（現地時間）、Samsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける未発表な5G対応ミッドハイレンジスマートフォン（スマホ）「Galaxy A57 5G」の中国など向け「Galaxy A57 5G（型番：SM-A5760）」を2026年1月16日（金）付で登録しています。登録番号は「02-D726-260187」。
またバッテリー容量は定格4905mAh（IEC 61960規格に基づいてテストされた最小保証容量）となると記載されており、これはSamsungが公式に案内する平均的な推定値である標準容量では5000mAhを示し、Galaxy A56 5Gと同じとなり、リアカメラは約5000万画素CMOS／広角レンズと約1200万画素CMOS／超広角レンズ、約500万画素CMOS／マクロレンズのトリプル構成で、フロントカメラは約1200万画素CMOS／広角レンズとなるということです。
なお、すでに紹介しているようにGalaxy A57 5Gは「Galaxy A5* 5G」シリーズとしては日本で2年ぶりにNTTドコモやソフトバンクなどから発売される見込みとなっています。その他、TAFは中国政府における工業情報化部の研究機関である中国信息通信研究院（China Academy of Information and Communication Technology：CAICT）や中国の通信事業者などが共同で立ち上げた団体となります。
Galaxy A57 5GはSamsungが展開するGalaxyブランドにおけるミッドレンジモデル「Galaxy A」シリーズのど真ん中製品となる「Galaxy A5*」の次機種で、Samsungでは10万円を超えるフラッグシップスマホは高すぎるものの、価格も性能も妥協したくない人などに向けた製品として投入しており、性能としてはミッドレンジよりやや上のミッドハイレンジクラスとなっています。
現時点では未発表な機種のため、詳細は不明ですが、以前にも紹介しているようにベンチマークアプリ「Geekbench」の測定結果にもSM-A576Bが登場し、CPUのスコアはシングルコアで1311、マルチコアで4347となっており、Motherboardが「s5e8865」となっているため、チップセット（SoC）はSamsung Semiconductor製「Exynos 1680」となると見られ、CPUはオクタコア（2.91GHz×1＋2.60GHz×4＋1.95GHz×3）となり、GPUはXclipse 550となると予想されています。
TAFによって公開されているGalaxy A57 5Gの外観
一方、噂では約6.7インチFHD+（1080×2340ドット）Super AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約385ppi）や5000mAhバッテリー、急速充電（最大45W）、USB Type-C端子（USB 2.0）、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、NFC、デュアルステレオスピーカー、画面内指紋認証、顔認証、防水・防塵（IP67）、トリプルリアカメラなどの多くの仕様がGalaxy A56 5Gから据え置きとなるようで、あまり変わり映えはしなさそうです。外観も背面パネルは強化ガラス「Gorilla Glass Victus+」（Corning製）とアルミニウムフレームで、SoCを指しさえたほぼ色違いくらいな印象もあります。
＜フロントカメラ＞
・約1200万画素CMOS＋広角レンズ（F2.2）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.56型、1画素1.0μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.8、OIS）
・約1200万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、画角123°）
・約500万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
|機種
|Galaxy A57 5G
|Galaxy A56 5G
|Galaxy A55 5G
|Galaxy A54 5G
|型番
|SM-A576*
|SM-A566*
|SM-A556*
|SM-A546*
|SoC
|Exynos 1680
|Exynos 1580
|Exynos 1480
|Exynos 1380
|CPU
|2.91GHz×1
2.60GHz×4
1.95GHz×3
|2.91GHz×1
2.60GHz×3
1.95GHz×4
|2.75GHz×4
2.05GHz×4
|2.4GHz×4
2.0GHz×4
|GeekBench
CPU
Score
|Single-Core
|1311
|1364
|1140
|1010
|Multi-Core
|4347
|3888
|3481
|2937
なお、日本ではGalaxy A56 5Gが発売されなかったため、Galaxy A55 5Gの後継機種といった位置付けになりますが、Galaxy A55 5Gからでもそこまで大きな変化はなさそうではあるものの、Galaxy A5xシリーズの発売は日本では2年ぶりとなるため、NTTドコモなどでは残価設定方式の販売施策による返却プログラムを利用した買い替え需要などを狙っているのかもしれません。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Samsung Galaxy A57 5G 関連記事一覧 - S-MAX
・SM-A5760 (02-D726-260187) | 设备详细信息
・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy（サムスンギャラクシー）