AZ市原吏音「スーを差し上げます」渾身の決めポーズに脚光。クラブ公式がお披露目「めっちゃ可愛い〜！」「オランダでブーム来る？」
印象的なポージングだ。
オランダ１部のAZが現地１月31日、RB大宮アルディージャから市原吏音の獲得を発表した。
同日にクラブの公式Xで、赤いユニホームを着用したニューカマーの写真がアップロードされた。「ピッチで会うのが楽しみだよ、リオン！」と綴る。20歳DFは左手で胸のクラブロゴを強調し、親指を立てて人差し指を伸ばした右手を前に突き出している。
この投稿にファンも反応。以下のような声があがった。
「ゴイゴイスーw」
「スーを差し上げます」
「若手の中で流行ってる」
「江坂任のゴールパフォーマンスを見た佐藤龍之介がマネ→U23でチームメイトだった市原吏音がアレンジ ←今ココ」
「このまま行くとオランダでゴイゴイスーブームが来る？？」
「市原、君もスーを差し上げるようになったのか」
「めっちゃ可愛い〜！」
「アレンジバージョン笑笑」
人気お笑い芸人の持ちネタを彷彿させるショットが注目されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】江坂→龍之介、そして...AZ市原の決めポーズ！「若手の中で流行ってる」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
