12人を出産した助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」を更新。動画の冒頭、夫のMARKさんに「報告しないといけないことがあって」と切り出し、「実は2ヶ月ぐらい来てないねん」と51歳にして生理が止まっていることを告白。13人目の妊娠の可能性をめぐり、夫婦で一喜一憂する様子を見せた。



動画の序盤、HISAKOさんは元旦生まれで、もうすぐ52歳になることに言及。「自分のなかで51歳とか52歳ってもっとおばあちゃんってイメージがあったんやけど」と語りつつも、自身はそうではないと感じていると明かした。続けて、日本の女性の平均閉経年齢が51歳であることに触れ、自身も更年期の真っ只中にいると語った。



更年期の話題の流れで、HISAKOさんは「実はちょっとMARKに報告しないといけないことがあって」と本題へ。「実は2ヶ月ぐらい、来てないねん」と生理が来ていないことを打ち明けると、MARKさんは「えっ!?生理来てないん？」と驚きを隠せない様子。HISAKOさんは、これまで28日周期で正確に来ていた生理が突然止まったことに戸惑い、「51歳で妊娠？いや、それはさすがに…」とつぶやきつつも、念のため妊娠検査薬を購入したことを明かした。



これにはMARKさんも「13人目!?」と目を丸くし、夫婦で大騒ぎに。HISAKOさんは検査薬を前に「もし妊娠やったら生まれるのって5月ぐらいか」「超ハイリスクやし、まず流産かな？」などと様々な可能性をシミュレーション。結果は陰性だったが、HISAKOさんは「それ見てなんかどっかちょっとがっかりしてる自分もいて」と、安堵と寂しさが入り混じった複雑な心境を吐露した。



一連の騒動を受け、MARKさんは「そういや2ヶ月ぐらい前からどんどん（イライラが）少なくなって。最近は全然ないやろ」と、HISAKOさんの心境の変化を指摘。生理が止まったことでホルモンバランスが安定したのではないかと分析し、夫婦は新たなステージを迎えたことを実感している様子だった。51歳という年齢で「ワンチャンあるんじゃね？って思える自分」について、HISAKOさんは「すごい幸せな人生歩んでんねやろなって思うねん」と語り、笑顔を見せた。