冬のアウター選びは暖かさをとるか、軽さをとるか、迷うところですよね。

暖かさを求めればモコモコのダウンになってどうしても動きにくく、脱いだ時にもかさばってしまう。かといって、薄手のコートでは寒さに勝てない…。

軽くて、かさばらなくて、それでいて暖かい。宇宙服にも採用されている断熱素材をつかったアウター「ポリイミドジャケット」をお借りして、雪国でその実力を試してみました。

アウターだけどスリムで軽い

「ポリイミドジャケット」を手にとって最初に感じたのは、そのスリムさと軽さです。

一般的な冬用アウターは軽くてもボリューミーなサイズ感か、ずっしりとした重みがあるものが多いですが、こちらはスリムなショート丈かつLサイズで約725gという軽さ！

今回着用したのはSサイズ。筆者の身長は170cmで、中はトレーナーですが窮屈な印象はなくフィット感のある着心地。そして、着てもやっぱり軽いです！

脱いだ後もコンパクトにまとまるので、屋内に入った時や車での移動時にもかさばらない。暖かさが重要なアウターですが、このコンパクトさはかなりうれしいポイントです。

冷気をシャットアウト。着た瞬間から暖かい

肝心の暖かさですが、袖を通した瞬間からじんわりと身体が温まるのを感じます。

中綿には宇宙服技術を応用したポリイミド素材、裏地にはグラフェンが使われていて体温を逃さず循環させてくれます。

加えて、冷気が入ってこない安心感もあります。首元、手首、裾などの開口部がしっかりとガードされているため、風が吹いていてもジャケット内に入ってくる冷たい空気はかなり少なく、体感温度がかなり高いです。

そして、個人的にうれしかったのがポケットの中の素材感。 手を入れた瞬間、心地よい肌触りと暖かさに包まれます。冬場冷えがちな手先までしっかりと温めてくれるのはありがたい限りです。

雪かきで動いても蒸れない

これだけ暖かいと「動いたら暑くなりすぎるのでは？」と思い、雪国での日課、雪かきでも使ってみました。

高い透湿性のおかげか、熱がこもって不快になる感覚がありません。フィット感があるのに立体的なデザインのおかげで身体を動かしやすく、作業中もストレスフリー。

暖かさはキープしつつ不快な熱気だけ逃がす。普段使いのアウターとしてかなり優秀ですし、冬場のアウトドアシーンでも活躍しそうだと感じました。

雨も雪も弾く。メンテナンスも楽々

防水性能も申し分ありません。試しに水をふきかけてみましたが、水滴をしっかり弾いてくれるので、雨に濡れてもバサバサっと払えばほぼ乾いているレベル。濡れたまま屋内に入るストレスもありません。

さらにうれしいのは、自宅の洗濯機で丸洗いできること。今回は実際の洗濯まで試すことはできなかったのですが、クリーニングのことを考えて気をつかいがちなアウターが、自宅でメンテナンス可能というのはかなりありがたい。これならアウトドアや雪かきでも汚れを気にせずガシガシ使えそうです。

雪国の生活でも頼りになる実用性を備えた「ポリイミドジャケット」。ぜひこの軽快な暖かさを体験してみてほしいです！

ちなみに、カラーはブラック、イエロー、ベージュ、レッドの4色展開とのこと。その他詳細は下記の商品ページからチェックしてみてください。

