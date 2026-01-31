南海電鉄は2026年4月1日より特急料金および座席指定料金を改定します。同時に、割安な「チケットレス特急料金」を新設、車内での特急券購入に対する加算料金制度も導入します。

特急・座席指定料金の改定と新サービス

改定後の料金体系

南海電鉄は、特急列車による快適な移動サービスを継続的に提供するため、2026年4月1日より特急料金および座席指定料金を見直します。

主な区間の改定内容は次の通りです。特急「ラピート」「サザン」「りんかん」「泉北ライナー」の特急・座席指定料金は、現行の520円から700円に値上げ。特急「こうや」については、なんば〜極楽橋間などの長距離区間（※1）を現行790円から1,100円に、それ以外の区間（※2）を現行520円から700円に値上げします。

改定後の料金比較（画像：南海電鉄）

なお、特急「ラピート」の特別車両料金（スーパーシート）に変更はなく、特別車両料金210円が維持されます。小児の特急・座席指定料金は大人の半額です（10円未満切り上げ）。

「チケットレス特急料金」の導入

料金改定と同時に、進めるデジタル化・キャッシュレス化の一環として、新たに「チケットレス特急料金」を設定。「南海・特急チケットレスサービス」を利用して購入した場合、改定後の特急・座席指定料金よりも150円安く利用できます。

例えば、特急「ラピート」や「サザン」の場合、改定後の駅発売価格は700円となりますが、チケットレスサービスで購入すれば550円となり、現行料金（520円）に近い価格で利用可能です。

同社は磁気乗車券の廃止、デジタル化・キャッシュレス化を進めており、チケットレス特急料金の新設もその一環として行われるものです。

車内加算料金制度の新設

2026年4月1日以降、特急列車の車内で特急券や座席指定券を購入する場合に「車内加算料金制度」が適用されるようになります。事前に特急券を購入せず車内で精算する場合、所定の料金に一律300円が加算されます（大人・小児同額）。2026年4月にデビューする新たな観光列車「GRAN 天空」についても同様に車内加算料金制度が適用される見込みで、同社は乗車前の購入やチケットレスサービスの利用を呼びかけています。

その他の変更点

特急・座席指定料金の改定に合わせて、特定特別急行料金（100円特急券）、定期特別急行料金および定期座席指定料金は廃止。また「南海・特急チケットレスサービス」のポイント付与については、特典ポイントを廃止し、ポイント付与率を1％に見直すことでシンプルかつ分かりやすい体制とします。

このほか、企画乗車券（おトクなきっぷ・南海デジタルきっぷ）も発売額を見直す予定です。

「南海・特急チケットレスサービス」新規入会キャンペーン（2026年2月〜3月）

南海電鉄は新たな料金体系の導入に先立ち、「南海・特急チケットレスサービス」への新規入会キャンペーンを実施します。

期間中に新規会員登録を行い、かつ特急を2回以上利用した利用者を対象に、特典として「南海・特急チケットレスポイント」1,100ポイントを進呈するというものです。実施期間は2026年2月1日（日）〜3月31日（火）。ポイント付与は2026年4月下旬予定。

