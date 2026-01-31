このボトル、実は多機能クリーナー。見せる収納でデスクや愛車もサッとキレイに
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
溜まるホコリや小さなゴミ。
自室やリビングでサッと掃除したいとき、大きなクリーナーを取りに行くは面倒ですよね。とはいえ目立つ場所に置いておくのもインテリアの邪魔になるし……。
そんなジレンマを解決してくれそうな、デスクに溶け込む2Wayハンディクリーナー がmachi-yaに登場しました。吸引だけでなくエアダスター機能もあるのでキーボードのスキマ掃除なども捗りそうですよ。
先行セールではおトクになっていたので、さっそく詳しく見ていきましょう。
出しっぱなしOKなミニマルデザイン
こちらがMINIENハンディクリーナー。よくある小型掃除機にも見えますが、キャップを被せると掃除機には見えないミニマルスタイルになるのがポイント。
デスクにも馴染みやすいので出しっぱなしにしておいてもOK。これなら使いたい時にサッと使えて便利ですね。
吸引＋エアダスターでいろいろスッキリ
本製品はゴミの吸引機能だけでなエアダスターとしても使える2wayタイプなのが便利なポイント。
吸引力は7000 / 15000paの2段階で調整可能。弱モードはキーボードのホコリなど微細な汚れ似、強であればカーペットや車内の隙間ゴミまでしっかり吸えるとのこと。
頑丈なウォーターサーバの容器もこれぐらい吸引できるならパワーは十分そうですね。
ブロワーは4種類の付属ノズルと合わせて利用。細かい場所の埃もサッと吹き飛ばせます。
二重構造のフィルターでしっかり集塵
フィルターはHEPAとステンレスメッシュの2層構造でミクロ単位のホコリまでしっかりキャッチ。また洗って繰り返し使えるため消耗品は不要。お財布にも優しいのがいいですね。
溜まったゴミはワンタッチでポンっと捨てるだけ。
デスクやクルマに常備したいかも
シンプルで掃除機には見えないデザインだからデスクにもピッタリ。汚れがちなキーボードもサッとキレイに。
USB-C充電でペットボトルぐらいのサイズ感だから愛車用にもいいですね。
ノズルを変えれば浮き輪やマットレスの空気注入にも使えますよ。気になった時にサッと掃除したい人はぜひチェックしてみてください。
＞＞吸引＋ブロアの2Wayでサッと綺麗に。航空機モーター採用のハンディクリーナー
Source: machi-ya, YouTube