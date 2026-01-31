AIでは埋まらない“人のチカラ”で革新！エイジス「SMTS2026」出展

エイジスグループは、2026年2月18日(水)から20日(金)に幕張メッセで開催される「スーパーマーケット・トレードショー(SMTS)2026」に出展します。

少子高齢化や店舗の人手不足といった小売現場の課題に対し、テクノロジーと人の力を組み合わせた実行支援サービスを提案します。

エイジスグループが提供するソリューションと展示内容を紹介します。

エイジスグループ「スーパーマーケット・トレードショー2026」

会期：2026年2月18日(水)〜20日(金) 10:00〜17:00(※最終日は16:00まで)

会場：幕張メッセ

小間位置：2-622

エイジスグループは、多様な小売現場で培った「現場に寄り添う運用力(オペレーション力)」を強みとしています。

AIや自動化だけでは解決できない課題が存在する中で、店舗スタッフの負担軽減と売場価値の最大化を支援する様々なサービスが紹介されます。

この展示で紹介される主なサービスは以下の通りです。

集中補充サービス

ピーク時やキャンペーン時に発生する品切れを防ぐサービスです。

専門スタッフが効率的に品出しを行うことで、開店前に入荷品を全て出し切り、顧客を迎えるベストな状態の売場を実現します。

販売機会の最大化をサポートする仕組みとなっています。

新店・改装サービス

新店オープンや改装などの売場づくりをトータルでサポートします。

什器設置、商品陳列、プライスカード設置、販促品取付などに対応し、現場の負担を軽減しつつスピーディな立ち上げを実現します。

営業中の改装ノウハウも持ち合わせており、売上機会損失の最小限化を図ります。

棚替えサービス

売場陳列を部門やカテゴリー別に再構築し、商品配置の最適化をサポートします。

春夏・秋冬の季節ごとの棚替えから、週単位のカテゴリリセットまで対応可能です。

計画通りの棚割展開を行うことで、シーズンファストバイを逃さず、売場の鮮度と購買体験を向上させます。

賞味期限チェック(AExpi)

値下げや廃棄などを多段階的にチェックできるシステムと、現場作業をパッケージしたソリューションです。

昨年の出展でも関心を集めたサービスで、賞味期限チェックの精度と生産性を高める仕組みをデモ体験で確認できます。

店頭ラウンダー

メーカーの販促施策と小売りのPB(自社ブランド)の価値を各店舗で最大化するため、店頭実現を確実に行うサービスです。

定期的な売場フォローに加え、繁閑や販促に合わせたスポットでの売場立ち上げなど、売り上げアップに繋げるための支援を行います。

各種調査

顧客体験の改善および満足度の向上、企業価値を高めるための仕組みづくりを目的とした調査を提案します。

ミステリーショッピングや売場づくり調査を行い、実施後は分析から課題解決までのPDCAサイクルを構築して改善活動に繋げます。

当日は、これまでに行った豊富な事例や最新情報も紹介される予定です。

エイジスグループ「スーパーマーケット・トレードショー2026」出展情報の紹介でした。

