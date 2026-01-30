Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年1月27日（火）9時から2月2日（木）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、メーカー史上初の着脱式ハブを搭載し、家と外出先の作業環境がこれ1台で完結するAnker（アンカー）の「Anker Nano ドッキングステーション （13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」が、1月28日発売ながら早くもお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Nano ドッキングステーション (13-in-1, 着脱式USB-C ハブ) 最大4K 最大100W出力対応USB-Cアップストリームポート 最大3画面同時出力 10Gbps高速データ転送 SD/micro SDカードスロット搭載 16,990円 （注文確定時に20％オフ） Amazonで見る PR PR

デスク用ドックとモバイル用ハブが1つに。新作「Anker Nano ドッキングステーション」が20％オフ

「Anker Nano ドッキングステーション （13-in-1, 着脱式USB-C ハブ）」は、Anker初「着脱式USB-Cハブ搭載」のドッキングステーションです。外出先でも持ち運んで使え、ハブ部分を取り外せば6-in-1のUSB-Cハブとしても使用可能。

1月28日発売で早速20％オフと、お得に購入できるチャンスです。

2つのUSB-Cと3つのUSB-A、最大4K対応の2つのHDMIポート、DisplayPortに加え、1Gbps対応のイーサネットポートなど合計13ポートを搭載し、1台であらゆる周辺機器との接続が可能ですよ。

着脱可能なUSB-Cハブはクレジットカードよりも小さいコンパクトなサイズ感なので、外出中や会議中など、軽量化したい時に最適です。

SD/USBポートやHDMIまで揃っていて、ビジネス用の接続ニーズはほぼ網羅できるので、ワークステーションを整えるのに◎。

最大3台同時に画面出力が可能

ドッキングステーションとして使うと、最大3台同時の画面出力に対応。

会議モード、拡張デスクトップ、ミラーリングなど用途に合わせて使い分けできる点も嬉しいポイントです。

USBハブとして使用時は、1画面への出力に対応しています。

最大10Gbpsの高速データ転送に加え、最大100WでノートPCにパススルー充電が可能なハイスペックぶり。

データ転送も電力供給もバッチリで、作業効率がアップしますよ。

「USB-C機器を多数使うクリエーターやエンジニア」や「外出先でも機能性を落としてくないビジネスユーザー」などにおすすめの新アイテムです。

Anker Nano ドッキングステーション (13-in-1, 着脱式USB-C ハブ) 最大4K 最大100W出力対応USB-Cアップストリームポート 最大3画面同時出力 10Gbps高速データ転送 SD/micro SDカードスロット搭載 16,990円 （注文確定時に20％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2026年1月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon スマイルSALE」