「今日好き」瀬川陽菜乃、バルーンショートパンツで美脚全開「スタイル神」「無双できそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/30】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が1月29日、自身のInstagramを更新。テーマパーク向けの冬ファッションを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」17歳美女「無双できそう」な美脚全開コーデ
瀬川は「テーマパークで無双しちゃおーコーデ」とつづり、動画で投稿。白いバルーンショートパンツにベージュの膝まであるブーツ、白いファーのオーバーサイズカーディガンを合わせ、スラリと美しい足が際立つスタイルを見せている。
この投稿に「スタイル神」「めちゃくちゃ似合ってる」「センス抜群」「オシャレ」「可愛すぎる」「無双できそう」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬川陽菜乃、ショートパンツで美脚披露
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
