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YouTubeチャンネル「ヤマトグループ 公式チャンネル」が、『【検証】RPGゲームに出てくるみたいな光輝くネコ転送装置を作ったら猫は中に入るの!?【猫ホイホイ】』と題した動画を公開しました。動画では、ヤマト運輸が本気で開発したハイテクな「ネコ転送装置」を使って、実際に猫が中に入るかどうかを検証する様子が描かれています。



テープやロープで床に囲いを作ると猫が入るという通称「ネコ転送装置（猫ホイホイ）」。しかし、クロネコをシンボルとするヤマト運輸は、それが「転送装置と謳うにはアナログすぎる」と懸念を抱いていました。そこで動画内の博士たちは、「RPGゲームに出てくるみたいなキラキラと光り輝く超ハイクオリティなデバイス」を独自に開発。複雑な幾何学模様がネオンのように発光する本格的な装置を部屋に設置し、4匹の猫による検証実験を開始しました。



実験では、1匹目のロシアンブルー「シエル」は装置を完全にスルーしてケージの中へ。2匹目の「コフレ」は光る床に警戒し、避けるように移動します。3匹目の「ポム」に至っては、装置のすぐ横に鎮座し、全く動じない貫禄を見せつけました。難航する実験に研究員たちが頭を抱える中、ついに4匹目の「ベル」が装置に接近。おそるおそる前足を踏み出し、光り輝く魔法陣の中心へと体を収めました。



その瞬間、研究員たちは「入りました！」「転送成功です！」と歓喜に沸き立ちます。しかし、当然ながら猫が異次元へ転送されることはなく、ただ装置の上に座っているだけというシュールな光景が広がりました。最終的に、動画は「瞬間的な転送ではないが超スピーディに荷物が送れる」として自社の「宅急便タイムサービス」を紹介する流れに着地。企業の公式チャンネルによる大掛かりな「検証コント」と、自由気ままな猫たちの姿が笑いを誘う一本となっています。