YouTubeチャンネル「ヤマトグループ 公式チャンネル」が、『【検証】ネコ用のアスレチックコースを本気で作ったらクリアできるネコはいるのか！？』を公開しました。動画では、ヤマト運輸が制作した本格的な猫用アスレチックコース「クロネコキャットウォーク」に5匹の猫が挑戦し、その愛らしい姿と予想外の展開が映し出されています。

競技は全長11メートル、制限時間5分のコースで行われました。トップバッターの「ずんだ」はスタート直後の迷路で立ち往生し、飼い主が「集中力がない」と懸念した通りタイムアップ。続く「ムファサ」は飼い主と腕立て伏せをするパフォーマンスを見せるも、本番ではコースを逆走するなど自由奔放な動きで終了しました。3番手の「コフレ」は順調に進みましたが、コース途中に設置されたキャットフードの誘惑に負け、「グルメコーナー」で食事を始めてしまいます。

最後に登場したのは最年少、5ヶ月の「纏（まとい）」。スタートから猛スピードでチューブや吊り橋を突破し、快進撃を見せます。しかし、最後に立ちはだかる高さ1メートルの「黒い壁」で苦戦。何度もジャンプして登ろうと試みますが、特殊素材の壁に爪が立たず滑り落ちてしまいます。残り時間が迫る中、飼い主が必死に猫じゃらしで誘導しますが、無情にもタイムアップとなり、あと一歩届きませんでした。最終的に「完全制覇できたネコはいなかった」というナレーションで幕を閉じた本企画。猫たちの身体能力の高さと、本気で挑んでも思い通りにいかない猫ならではの気まぐれさを楽しめる内容となっています。

トップバッター「ずんだ」、迷路でまさかの停滞
自信満々の飼い主と「ムファサ」、自由すぎる行動
「コフレ」快進撃も、グルメコーナーの罠にハマる
最年少「纏」、黒い壁への挑戦と惜しすぎる結末

